De euforie bij shorttracker Melle van 't Wout ging door het dak nadat hij individueel zilver had gepakt op de 500 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Hij gaat 18 februari 2026 niet snel vergeten, want niet alleen was het zijn 26ste verjaardag, hij won ook nog eens een medaille met zijn broer Jens. Melle krijgt er ook nog eens een grote geldbonus voor.

De oudste van de twee shorttrackbroers kwam maar op één individuele afstand in actie en pakte dus op die 500 meter zilver achter olympisch kampioen Steven Dubois. Broertje Jens (24) schaatste achter hem naar brons. Het werd één groot feest, met Jens, maar ook met zijn treurende vriendin Selma Poutsma. Zij zag in de A-finale van de relay met de vrouwen Michelle Velzeboer onderuit gaan en daardoor een medaille verspelen. De beelden waren dus ook heel dubbel na afloop.

Bonus van NOC*NSF

Maar na afloop tijdens het interview zongen broertje Jens en de NOS-verslaggever hem een verjaardagsliedje toe. Melle vierde zijn 26ste verjaardag met zilver en kan daarvoor een mooi cadeautje verwachten van de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF. Voor het laatst worden er namelijk bonussen uitgekeerd voor gewonnen medailles op een Olympische Spelen en daar profiteert Melle van 't Wout dus vol van. Hij verdient niet zoveel als zijn broertje Jens met goud, maar het is toch een groot bedrag.

Deel naar de Belastingdienst

Voor zilver keert NOC*NSF liefst 15.000 euro uit aan Melle van 't Wout. Van dat bedrag moet hij ook nog een deel afstaan aan de Belastingdienst. De Nederlandse welteverstaan. Hoewel hij volbloed Nederlands is, spreken hij en zijn broer Engels met elkaar omdat ze jarenlang in Canada hebben gewoond. Maar met dat land, ook nog het land van winnaar Dubois, heeft hij geen financiële banden meer.

Relay

Gezamenlijk staan de broers vrijdagavond in Milaan ook nog in de A-finale van de mannenrelay, met landgenoten Teun Boer, Friso Emons en de afscheidnemende Itzhak de Laat. Daarin is met een medaille nog extra geld te verdienen, maar daarvan is de vraag hoe die verdeling precies zit. Voor goud is volgens NOC*NSF iedere atleet 11.000 euro weggelegd, voor zilver 5500 euro en brons levert ook nog 3500 euro op. Maar hoe het zit met sporters die al geld hebben gekregen op individuele onderdelen, daar heeft de sportkoepel zelf ook nog geen antwoord op.