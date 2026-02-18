Jens van 't Wout is twee gouden en één bronzen medailles rijker op de Winterspelen in Milaan en dat zorgt voor waanzinnige taferelen. De Nederlandse shorttracker was op de 1000 en 1500 meter de allerbeste van de wereld en zorgde voor een prachtig oranje feestje. Er is echter één klein nadeel voor Van 't Wout: qua prijzengeld schiet hij niks op met zijn tweede goud en het brons op de 500 meter.

Van 't Wout won al goud op de 1000 meter en pakte daar de volle mep mee qua prijzengeld. Het Nederlands olympisch comité NOC*NSF keert aan medaillewinnaars eenmalig het hoogste bedrag uit dat ze kunnen verdienen. Omdat Van 't Wout al goud had, krijgt hij eenmalig 30.000 euro. Zijn tweede medaille op de 1500 meter brengt daar geen verschil in. Ook krijgt hij niks extra's voor het brons dat hij op de 500 meter won.

Hoogste bedrag telt

Ter vergelijking: Femke Kok won op de langebaan wel nog meer geld dan dat ze in eerste instantie had. Ze won zilver op de 1000 meter achter Jutta Leerdam en cashte daar 15.000 euro mee. Maar omdat zij goud won op de 500 meter, levert ze de 15.000 euro in voor de hoofdprijs van 30.000 euro voor goud. In het shorttrack gaat TeamNL vooralsnog het langebanen ruim voorbij. Nederland staat daar op vier keer goud, eenmaal zilver en brons. In het 'gewone' schaatsen werd 'pas' twee keer goud, vijf keer zilver en een keer brons gewonnen.

Xandra Velzeboer

Xandra Velzeboer ging Van 't Wout al achterna door ook twee keer goud te winnen, maar wist daarmee ook al dat ze in ieder geval niet meer geld krijgt dan de 30.000 euro die ze nu al heeft na haar overwinning op de 500 meter. Op de 1000 meter was ze ook de beste en op de 1500 meter komt ze ook nog in actie. Op de gemengde relay én de aflossing met de vrouwenploeg won ze geen medaille meer. Wel krijgt ze door een wereldrecord extra geld wat niemand anders tot nu heeft gepakt.