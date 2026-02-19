Duitsland droomt voorzichtig van een nieuwe organisatie van de Olympische Spelen, maar uitgerekend het jaartal 2036 ligt uiterst gevoelig. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier ziet een toekomstig toernooi in eigen land wel zitten, maar niet als dat precies honderd jaar na een beladen editie plaatsvindt.

Steinmeier zou het geweldig vinden als Duitsland de Olympische en Paralympische Spelen in 2040 of 2044 organiseert. Een bod voor 2036 wijst hij echter af. Volgens een woordvoerder noemt hij dat jaar 'historisch problematisch' voor een Duitse kandidatuur.

Zwarte olympische bladzijde

De editie van Berlijn 1936 werd door Adolf Hitler gebruikt om het Derde Rijk als modern en vredelievend te presenteren, terwijl tegelijkertijd de racistische ideologie van het regime werd uitgedragen. Hoewel de sportieve prestaties - met onder meer de legendarische successen van Jesse Owens - de propaganda deels ondermijnden, blijft het toernooi een beladen hoofdstuk in de olympische geschiedenis. Precies honderd jaar later opnieuw gastheer zijn, vindt Steinmeier daarom geen passend signaal.

De uiteindelijke beslissing ligt bij de Deutscher Olympischer Sportbund (DOSB). Die organisatie neemt in september een besluit over een mogelijk bod. Berlijn, Hamburg, München en de regio Rijn-Ruhr hebben al interesse getoond om als kandidaat naar voren te worden geschoven.

Olympische Spelen

Duitsland organiseerde voor het laatst de Olympische Spelen in 1972 in München. Ook die editie kreeg een donkere bladzijde door de gijzeling en moord op Israëlische atleten door Palestijnse terroristen. Daarmee draagt het land een complexe olympische geschiedenis met zich mee, die in het huidige debat onvermijdelijk meespeelt.

Intussen liggen de komende edities al grotendeels vast. Los Angeles is gastheer in 2028 en Brisbane organiseert de Spelen van 2032. Voor 2036 wordt Azië als kansrijke bestemming gezien, met onder meer India en Qatar die hun interesse hebben uitgesproken.