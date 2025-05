Vliegende taxi's tijdens Olympische Spelen van Los Angeles in 2028: dit is het plan om files te omzeilen

Als het aan de organisatoren ligt, zullen toeschouwers van de Olympische Spelen in Los Angeles over drie jaar niet in de file staan, maar juist óver het verkeer heen vliegen. Het LA28-comité werkt samen met luchtvaartbedrijf Archer Aviation aan een gedurfd plan: vliegende taxi’s moeten fans razendsnel van en naar sportlocaties vervoeren.

De zogenoemde 'Midnight'-toestellen zijn elektrische luchttaxi’s die verticaal kunnen opstijgen en landen. Vergelijkbaar met helikopters maar veel stiller en schoner. Ze bieden plek aan vier passagiers en zouden, net als een Uber, via een app te bestellen zijn. De vluchten van tien tot twintig minuten moeten qua prijs vergelijkbaar zijn met een rit in een luxe taxi, meldt het Britse BBC.

Vliegen van stadion naar stadion

De luchttaxi’s zouden vliegen tussen zogenoemde vertiports: kleine, speciaal ingerichte opstijg- en landingsplekken verspreid over de stad. Het idee klinkt futuristisch, maar is niet nieuw. Tijdens de voorbereidingen voor Parijs 2024 werd al geprobeerd om vliegende taxi’s in te zetten, maar dat plan strandde doordat de toestellen niet op tijd werden goedgekeurd.

De Amerikaanse fabrikant Archer Aviation, die het systeem nu voor Los Angeles ontwikkelt, hoopt dat beter te doen. Het bedrijf werkt aan een zogeheten FAA-certificering: een officiële goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit waarmee de toestellen veilig commercieel ingezet mogen worden. Dat moet in 2025 rond zijn, net op tijd voor de Spelen.

Tussen droom en werkelijkheid

Volgens Archer-oprichter Adam Goldstein draait het niet alleen om gemak. Hij ziet LA 2028 als hét moment om duurzame luchtmobiliteit aan het grote publiek te tonen: stil, emissievrij en efficiënt. Daarmee wordt de stad niet alleen gastheer van topsport, maar ook van technologische innovatie.

Toch zijn er grote uitdagingen. De toestellen moeten veilig zijn, passen binnen de bestaande luchtvaartregels en voldoende capaciteit bieden. Ook moeten lokale autoriteiten instemmen met het gebruik van het luchtruim boven woonwijken. Daarnaast is het onzeker of de benodigde vertiports op tijd klaar zullen zijn.

LA 2028 als springplank naar nieuw vervoer

De noodzaak is er: tijdens de Spelen worden auto’s geweerd uit delen van Los Angeles, terwijl eerdere uitbreidingsplannen voor het openbaar vervoer zijn gesneuveld. De luchttaxi’s worden gepresenteerd als alternatief, maar of het publiek straks echt van stadion naar stadion zweeft, blijft voorlopig spannend. Als het lukt, zou LA 2028 weleens het begin kunnen zijn van een nieuwe manier van reizen.