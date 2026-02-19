Kjeld Nuis heeft op zijn laatste Olympische Spelen op weergaloze wijze een bronzen medaille veroverd op de 1500 meter. Joep Wennemars viel net buiten de medailles en incasseerde zo in Milaan een nieuwe dreun. De Chinese Ning Zhongyan zorgde voor de grootste sensatie. Hij pakte verrassend het goud, nadat de absolute topfavoriet Jordan Stolz in de slotrit niet aan zijn tijd kon tippen.

Nuis kwam als laatste Nederlander in actie op de 1500 meter, hij reed naar de tweede tijd en werd verslagen door zijn Chinese tegenstander Ning Zhongyan die uiteindelijk het goud pakte. Stolz kon uiteindelijk de verwachtingen niet waarmaken en moest genoegen nemen met zilver. Lang leek het erop dat Wennemars mocht blijven hopen. Maar hij verdween dankzij een sterke slotronde van Stolz op het laatste moment van het podium. Hij eindigde als vierde.

Voor Nuis was de 1500 meter in Milaan zijn laatste olympische optreden, een moment waarvan hij vooraf al toegaf dat het besef steeds meer begon door te dringen. De 36-jarige schaatser verwachtte dat Stolz, die al twee gouden medailles (500 en 1000 meter) zou pakken op de Spelen, ook op de 1500 meter onverslaanbaar zou zijn. Maar alles liep anders.

Wennemars verscheen op het koningsnummer als eerste Nederlander op het ijs. De pechvogel van de 1000 meter liet zich gelden en reed zelfs een nieuw olympisch record (1:43.05). Die tijd werd minuten later echter snel aangescherpt door Nuis (1:42.82) en de Ning Zhongyan (1:41.98). Even mocht Wennemars nog hopen op een bronzen medaille nadat Stolz in zijn rit verrassend traag opende. Uiteindelijk wist de Amerikaan in de slotronde veel goed te maken, finishte alsnog in 1:42.75 en zo werd Wennemars bruut van het podium gestoten.

Voor Wennemars was het zijn derde optreden in Milaan. Zijn Spelen werden eerder getekend door het hinderdrama op de 1000 meter, terwijl hij op de 500 meter eveneens buiten het podium bleef. Op de 1500 meter lag voor de regerend wereldkampioen op de 1000 meter de laatste kans om nog een medaille te pakken op zijn eerste Olympische Spelen.

Tijmen Snel kende een minder olympisch debuut. De derde Nederlandse schaatser op de 1500 meter kwam niet in de buurt van het podium. Hij klokte een tijd van 1:45.51 en werd daarmee elfde. Voor de 28-jarige Snel zijn dit zijn eerste Olympische Spelen, nadat hij zich via een sterke rit op het OKT overtuigend plaatste. Vier jaar geleden liep hij deelname nog mis door een aanwijsplek, maar in Milaan kreeg hij alsnog zijn olympische kans.