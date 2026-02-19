Als de Verenigde Staten en Canada tegenover elkaar staan op het ijs, weet je dat het geen gewone wedstrijd wordt. De olympische finale in Milaan vormde daarop geen uitzondering. De twee grootmachten maakten er een intens en fysiek gevecht van dat uitmondde in een bloedstollende ontknoping.

De Verenigde Staten trokken uiteindelijk met 2-1 na verlenging aan het langste eind tegen Canada en kroonden zich daarmee tot olympisch kampioen. Dat het duel zo lang in evenwicht bleef, maakte de ontknoping alleen maar spannender. Opvallend was het wel: in de groepsfase hadden de Amerikanen hun aartsrivaal nog met 5-0 overtuigend verslagen.

IJshockey-klassieker

De finale begon vrij gecontroleerd. Grote kansen waren schaars en beide ploegen speelden gedisciplineerd. Toch kwam Canada in de tweede periode op voorsprong. Kristin O’Neill sloeg toe terwijl haar ploeg in ondertal speelde en gaf haar team daarmee een flinke mentale opsteker.

Lang leek die treffer voldoende voor goud. De Amerikaanse aanval vond maar moeilijk een opening in de Canadese defensie en de tijd tikte genadeloos weg. Pas twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd viel de gelijkmaker via routinière Hilary Knight, die haar ploeg alsnog naar de verlenging schoot.

Goud voor Verenigde Staten

In de overtime viel uiteindelijk de beslissing. Megan Keller kroonde zich tot matchwinner door de 2-1 binnen te schieten en haar land naar de derde olympische titel bij het vrouwenijshockey te leiden. Voor Canada, historisch gezien de succesvolste natie met vijf titels, restte zilver. Eerder op de dag ging het brons naar Zwitserland, dat in de verlenging afrekende met Zweden

Romantische relatie op het ijs

Naast de finale speelde er nog een pikant verhaal rond het vrouwenijshockeytoernooi. De Zweedse captain Anna Kjellbin en de Finse speelster Ronja Savolainen zijn verloofd, maar konden elkaar deze Spelen ook als tegenstanders treffen. "Ik ben heel ongeremd, maar er is veel over gezegd op sociale media", aldus Kjellbin, die zich er weinig van aantrekt.

Mocht het in de medailleronde tot een duel hebben gekomen, dan zou de liefde even op pauze gaan. "Ja, als ik de kans krijg, absoluut. Ze is vijftien kilo zwaarder en tien centimeter langer dan ik, dus dan moet ik wel vechten. Maar natuurlijk vind ik het geweldig om van Finland te winnen."