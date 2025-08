De Duitse rotsbeklimmer Thomas Huber (58) heeft meer details naar buiten gebracht over de zoektocht en het overlijden van Olympisch kampioene Laura Dahlmeier (31). De voormalig biatlete overleed na een klimongeluk.

'Ah Laura, je tent zal leeg blijven, maar je energie blijft voelbaar hier in de bergen', zet Huber bij een foto van de tent van Dahlmeier op zijn Instagram. De bekende Duitse klimmer was ook onderdeel van het zoekteam dat op zoek bleef naar Dahlmeier. 'De pijn die we doormaken is lastig in woorden te omschrijven. Toen we melding kregen van Laura's ongeluk in Layla Peak bij Choktoi Base Camp hebben we gelijk onze rugzakken gepakt, maar we hadden meer reddingswerkers nodig.'

Huber vertelt dat er een Amerikaans zoekteam bijkwam om te ondersteunen met het zoeken naar Dahlmeier. 'Alle dromen en doelen werden aan de kant gezet en het vinden van Laura werd de hoogste en belangrijkste prioriteit. De volgende morgen kwam een helikopter ons oppikken en toen we over Layla Peak vlogen, zagen we dat Laura bij haar laatste bestemming was aangekomen..'

'Laura leefde haar droom'

Toch kijkt goede vriend Huber ook met een lach terug op het leven van Dahlmeier. 'Laura heeft tot het eind van haar leven haar droom geleefd. Ze was en is nog steeds het perfecte voorbeeld van dat het leven een ongelofelijk cadeau is en dat je je leven moet vullen met liefde passie en vuur. '

'Dank je wel Laura voor alle momenten die we samen hebben mogen meemaken', sluit Huber zijn afscheidsbericht voor Dahlmeier af. 'We gaan je allemaal enorm missen. Je lach en je energie. Natuurlijk heb ik gedacht over wat wij nu moeten doen, maar dat antwoord heb je ons allang gegeven Laura. Daarom ga ik zaterdag terug naar Choktoi, om daar de route te vervolgen die Laura zo graag had af willen maken.'