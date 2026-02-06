De Olympische Winterspelen zijn vrijdagavond officieel van start gegaan. In gastland Italië zijn Kimberley Bos (skeleton) en Jens van 't Wout (shorttrack) aangewezen als Nederlandse vlaggendragers. Schaatsicoon Erben Wennemars zet zijn vraagtekens bij die keus.

Van 't Wout (24) draagt de vlag bij de ceremonie in stadion San Siro in Milaan, terwijl Bos (32) op hetzelfde moment de Nederlandse driekleur toont in Cortina d'Ampezzo.

Chef de mission Carl Verheijen vindt de vlaggendragers Bos en Van 't Wout "inspirerende sporters". "Als je je zoals zij met hart en ziel inzet voor je sport en echt alles geeft, dan kunnen gouden dromen werkelijkheid worden", stelt de oud-schaatser. "Het is ook een mooie gelegenheid om sporten zoals skeleton en shorttrack in de schijnwerpers te zetten."

Erben Wennemars

Wennemars, die twee bronzen medailles pakte bij de Winterspelen van 2006, heeft zijn bedenkingen bij deze twee sporters als vlaggendrager. In zijn column voor het Algemeen Dagblad stelt Wennemars dat het een wel heel veilige keus is. Hij noemt het 'de veilige route'.

Wennemars redeneert: "In plaats van te kiezen voor Kjeld Nuis – de grootste kampioen in de ploeg, iemand met status, palmares en gezag – wordt gekozen voor de veilige route. Niet de langebaanschaatser die het debat oproept, maar een keuze waarmee je niemand passeert en niemand dwingt tot een mening. Dat is geen eenheid. Dat is angst. Angst voor discussie."

Gezellige sportcultuur

Hij maakt een breder punt in zijn stukje. De tweevoudig wereldkampioen sprint signaleert dat het in Nederland 'gezellig' moet zijn, dat we het verleerd zijn om het inhoudelijk met elkaar oneens te zijn en daar transparant over te praten.

"Oranje stond ooit voor trots en strijd. Nu is het verworden tot een carnavalskleur", meent Wennemars. "Alsof topsport vooral gezellig moet zijn. Alsof winnen vanzelf komt als we het maar knus genoeg maken. Maar topsport is niet gezellig. Topsport is keihard. En verliezen doet pijn. Dat is geen bijwerking, dat is de essentie."

Grote eer

Bos en Van 't Wout vinden het beiden een grote eer dat zij de vlag mogen dragen. Bos heeft al eens een medaille gewonnen. Zij veroverde op de Spelen in Beijing in 2022 brons in het skeleton en werd vorig jaar wereldkampioen.

"Ik vind het echt een eer dat ik vlaggendrager voor TeamNL ben in Cortina d'Ampezzo, een heel mooi moment voor de sleesporters. Mijn focus gaat daarna volledig op mijn competitie: vrijdag 13 en zaterdag 14 februari moet het gebeuren", aldus Bos.