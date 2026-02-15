De tweede gouden plak voor shorttracker Jens van ’t Wout op deze Spelen zorgde zaterdag voor ongekende emoties in Milaan. In een uitzinnige arena stond bondscoach Niels Kerstholt kort na de finish met tranen in zijn ogen. Toch wilde hij vooral één ding benadrukken: dit succes is van het hele team.

"Ik weet niet meer wat ik moet zeggen", begon een geëmotioneerde Kerstholt bij de NOS. Even daarvoor was hij als een dolle tekeer gegaan nadat Van 't Wout over de finish kwam. De oud-shorttracker sprong met gevaar voor eigen leven van de tribune op de kussens langs de kant en schreeuwde het uit. Voor de camera probeerde hij rustig te blijven.

"Hier ben ik wel stil van", aldus Kerstholt. "Ik sta hier, ik ben hier snel naartoe geroepen, maar ik ben helemaal sprakeloos. Het is ook het tactische werk waar we zo lang op getraind hebben. En dat het zich dan zo uitbetaalt, en zo slim. Ik ben zo trots op die gasten."

Jens van 't Wout voert plan in perfectie uit

Volgens de bondscoach lag er een duidelijk plan klaar voor de krankzinnige finale met negen wereldtoppers. In de eerdere rondes kon Van ’t Wout veilig voorin meerijden, maar in de eindstrijd lag dat anders. "Als je hem daar aantrekt, zijn er vier, vijf, zes die eroverheen kunnen vliegen. Maar we wisten wel dat hij voorin moest zitten. Dan moet je in die pack rust bewaren en ruimte creëren om daarna je actie te maken. Zie dat maar eens te doen."

De ontspannenheid van zijn pupil viel hem daarbij op. Na het goud op de 1000 meter eerder deze week veranderde er iets in zijn mindset. "Iedereen moest, maar hij mocht. Dat heeft hem wel geholpen", blikt Kerstholt terug. Volgens de bondscoach zorgde juist zijn gouden plak op zak ervoor dat Van 't Wout in de allesbeslissende finale de rust kon bewaren en het plan perfect kon uitvoeren.

Gezamenlijk succes

Dat het er op het grootste podium uitkomt, is volgens Kerstholt geen toeval. "Dit is jarenlange voorbereiding. Niet alleen door mij, maar ook door de coaches hiervoor." Hij benadrukte dat het fundament al veel eerder is gelegd. "We doen nu allemaal dingen goed, maar er zijn daarvoor ook heel veel dingen goed gegaan. En er zijn ook dingen misgegaan, dat hoort erbij."

Daarbij wees hij nadrukkelijk naar onder anderen Jeroen Otter, Wilma Boonstra en Dave Versteeg, die in eerdere fases betrokken waren bij de ontwikkeling van Van ’t Wout. Van enige rivaliteit tussen oude en nieuwe staf wil hij niets weten. "Het lijkt allemaal wel een competitie ver plassen, maar dat is het nooit geweest. Jeroen stond twee dagen geleden ook te janken van geluk op de tribune."

Derde goud voor Nederlandse shorttrackers

In de kleedkamer na afloop overheerste pure ontlading. Met alweer de derde gouden medaille, na het eerder succes van Xandraa Velzeboer en de Van 't Wout, was de sfeer fantastisch in het team. "Alleen maar heel veel gillen", lachte Kerstholt. "Echt, alleen maar gillen." Tussen het gefeest door werd ook duidelijk met welke instelling ze aan zo’n allesbeslissende race beginnen. "Het was: 'no stress, fristi fles'. En die hebben we gepakt."