Jens van 't Wout vloog na zijn tweede gouden medaille op de Olympische Spelen in Milaan in een grote oranje wolk. Na de finish op de 1500 meter, die de Nederlander als eerste passeerde, werd hij zo in de kussens geduwd en dat was het perfecte moment. Op die plek stond heel TeamNL op hem te wachten. Hij vloog zijn broer Melle en zijn vriendin Zoë Deltrap als eerste in de armen.

Melle van 't Wout zat al bovenop de kussens toen zijn grote broer Jens bij hem in de armen werd geduwd. De rest van de Nederlandse ploeg wist niet hoe snel ze in het feestgedruis moesten komen. Bondscoach Niels Kerstholt kwam met grote ogen en een nog grotere mond van verbazing opengesperd als laatste erbij. Hij wist ook niet wat hij moest zeggen toen Van 't Wout zijn tweede gouden medaille pakte.

Vriendin Zoë Deltrap

Vriendin Zoë Deltrap was na broertje Melle de volgende die Van 't Wout in de armen vloog. Zij barstte na de 1000 meter al in huilen uit na de verrassing en was na de zege van haar vriend op de 1500 meter vooral euforisch. Voor haar was 14 februari extra speciaal, want zij maakte vlak voor de finale van Jens haar olympische debuut op de relay bij vrouwen. Deltrap is namelijk ook shorttrackster en beleeft op Valentijnsdag dus driedubbel geluk met haar geliefde.

Schrikmomentje

Nadat Van 't Wout geknuffeld was door alles en iedereen in het oranje, ontving hij de Nederlandse vlag van een staflid en kon hij zelf vol ongeloof zijn ererondes maken met de vlag om zijn schouders. Heel even was er nog schrik toen er op het scorebord grote veranderingen voorbij kwamen, want er werden nog wat straffen uitgedeeld. Van 't Wout stond enkele seconden even op plek acht, maar daarna werd alles in ere hersteld en mocht Van 't Wout definitief lachen van oor tot oor.