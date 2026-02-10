Bij de Olympische Winterspelen is dinsdag het shorttracken begonnen, maar voor twee heel beroemde toeschouwers staat de dag in het teken van afscheid. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertrekken 10 februari uit Italië na een vierdaags bezoek. Dat doen ze in mineur.

Er was een kans dat het koninklijk paar op de laatste dag ooggetuige zou zijn van een derde Nederlandse medaille op deze Winterspelen. De Nederlandse shorttrackers leken dinsdag in Milaan hard op weg naar een plek in de olympische finale bij de gemengde aflossing, maar zagen hun droom in de halve finale in rook opgaan.

Een wisselfout en een valpartij gooiden roet in het eten en zorgden voor een chaotisch slot van de race. Er was een klein kansje om via de B-finale nog wel een medaille te behalen. Dan moesten er zware incidenten plaatsvinden in de A-finale, met rode kaarten tot gevolg. Dat gebeurde niet, dus zo eindigt het bezoek van het koninklijk paar in een enorme domper. Nederland was topfavoriet.

Erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC)

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima woonden de Olympische Winterspelen in Milaan bij van donderdag 5 tot en met dinsdag 10 februari. Kroonprinses Amalia sloot deels aan bij haar ouders, maar was er al niet meer bij toen Jutta Leerdam (goud) en Femke Kok (zilver) maandagavond de eerste medailles voor TeamNL pakten. De koning is uitgenodigd als erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Zijn netwerk in de sportwereld is daardoor groot. Dinsdag zat hij in het stadion Mediolanum Forum (net buiten Milaan in Assago) op de tribune naast Jan Dijkema, een voormalig president van de schaatsbond ISU.

Jutta Leerdam

Dinsdag was de koninklijke afvaardiging getuige van een groots moment in het langebaanschaatsen. Jutta Leerdam maakte op de 1000 meter de droom waar die ze als klein meisje al koesterde: ze werd olympisch kampioene. Na afloop spraken zij en zilveren Femke Kok met de koning en koningin.

"Luister eens meisjes, geef jullie mentaliteit door aan het hele team", zei koningin Máxima terwijl ze met de achterkant van haar ene hand in haar andere hand sloeg. "Wij hebben de eerste medaille voor Nederland toch?", vroeg Leerdam zich af, terwijl ze aan haar gouden medaille friemelde. "Voor de rest hebben we nog niks, toch?" Na de bevestiging zei ze: "Kijk, zie je, die vrouwen doen het weer!"