Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn bij de Olympische Winterspelen een magneet voor bekende mensen in de sportwereld. Dinsdag, tijdens hun slotdag in Milaan, kwam er een opvallende schaatsster even langs bij het koninklijke koppel.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima woonden maandagavond in het TeamNL Huis in Milaan de huldigingen bij van langebaanschaatssters Jutta Leerdam en Femke Kok. Zij wonnen eerder die dag olympisch goud en zilver op de 1000 meter. De koning en koningin mengden zich tussen het publiek.

Shorttrack

Een dag later streek het koninklijke koppel neer in het stadion waar het shorttrack plaatsvindt. Het werd geen succesvolle dag voor TeamNL, want het kwartet dat topfavoriet was bij de gemengde aflossing, sneuvelde in de halve finale. Daar waren een matige wissel en een valpartij van Xandra Velzeboer debet aan.

Alexandra Ianculescu

Ook in de zaal aanwezig was schaatsster Alexandra Ianculescu. Zij is bij het langebaanschaatsen ingehuurd als de omroepster die onder meer namen van de deelnemers over de speakers laat galmen. Daarnaast is ze erg actief op social media. Onder de naam speed_skater doet ze het bijvoorbeeld uitstekend op Instagram, met bijna een half miljoen volgers. Zij maakte een babbeltje met de Nederlandse koning.

Ianculescu is een van de weinige (ex-)schaatsers die actief zijn op OnlyFans, het platform voor pikante content. "Met OnlyFans betaal ik voor mijn huur en mijn eten, voor alle hoofdzaken", zo vertelde ze in gesprek met Schaatsinside. Het idee kwam per toeval tot stand toen ze een bikinifoto op Instagram plaatste. Daar kwamen zo veel likes op, dat ze na even twijfelen serieus werk van OnlyFans maakte.

Bekijk je de tijdlijn van Ianculescu op Instagram, dan zie je achtereenvolgens een foto van haar in lingerie en daarna eentje met koning Willem-Alexandra. Bij die eerste foto schrijft ze: "Mijn lichaamstype: iemand die traint, maar ook graag donuts eet."

Pensioen?

Sinds november 2024 heeft Alexandra Ianculescu geen internationale wedstrijden meer geschaatst. Bij de Spelen van 2018 werd ze 31e op de 500 meter. Vorig jaar kwam ze bij een fietstraining hard ten val, waarna een lange revalidatie volgde. De actieve loopbaan van de 34-jarige Ianculescu lijkt voorbij.