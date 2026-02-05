Rapper Snoop Dogg heeft woensdag de olympische vlam gedragen. De Amerikaan had al een speciale rol op de Zomerspelen in Parijs in 2024, maar nu heeft hij een nog grotere eer. Hij is in Milaan namelijk ook coach.

Snoop Dogg heeft de olympische vlam door de Italiaanse stad Gallarate gedragen. Hij danste daar door de straten. Op Instagram deelt de rapper een filmpje waarop te zien is hoe hij met de toorts door de regenachtige stad loopt. De fakkel moet soms even droog gehouden worden met een paraplu.

Maar het weer mag de pret niet drukken. "Het is een eer om deze toorts vast te houden", zegt de 54-jarige Calvin Broadus, zoals Snoop officieel heet. "Ik wil heel veel liefde verspreiden onder de atleten, de mensen in Italië en de wereld, want daar draaien de Spelen om: liefde en vrede", is zijn boodschap.

Bron: HBO Max/Eurosport

Erecoach

Tijdens de Zomerspelen in Parijs in 2024 was Snoop Dogg 'speciale' correspondent van het Amerikaanse team. Ook toen droeg hij als fakkeldrager de olympische vlam voorafgaand aan de openingsceremonie. Tijdens de Winterspelen, die vrijdag beginnen in Milaan en Cortina, is de rapper zelfs 'erecoach' van het Amerikaanse team.

Dat betekent dat hij ook schaatssensatie Jordan Stolz gaat bijstaan, misschien wel de grootste concurrent van de Nederlandse schaatsers. "Ik ben hier om mijn stem, mijn hart en misschien een beetje wijsheid vanaf de zijlijn in te brengen. Alles om Team USA te motiveren, de volledige reis van de atleten in de schijnwerpers te zetten en degenen aan te moedigen die hun dromen mogelijk maken", zei Snoop Dogg over de invulling van zijn rol als coach.

Openingsceremonie

De Winterspelen gaan op vrijdag 6 februari officieel van start met de openingsceremonie in Milaan. Een dag later wordt de eerste afstand in het langebaanschaatsen verreden: de 3000 meter bij de vrouwen.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer vanaf donderdag 5 februari dagelijks haar mening geeft over de prestaties op de Winterspelen. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.