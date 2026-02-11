Wat begon als een emotionele bekentenis na het winnen van een olympische medaille, is uitgelopen op een internationale rel. De Noorse biatleet Sturla Holm Laegreid bekende dinsdag live op televisie dat hij was vreemdgegaan en zorgde daarmee voor grote verbazing. Inmiddels heeft ook zijn ex-vriendin gereageerd op de opvallende onthulling.

Laegreid veroverde brons op de individuele 20 kilometer bij de biatlon, maar het ging na afloop nauwelijks over zijn prestatie. Bij de Noorse omroep NRK barstte hij in tranen uit en sprak hij openlijk over zijn misstap. "Zes maanden geleden ontmoette ik de liefde van mijn leven. Drie maanden geleden maakte ik mijn grootste fout en ging ik vreemd", zei hij zichtbaar geëmotioneerd. De beelden gaan nog altijd de wereld over en domineren sociale media en internationale sportkranten.

'Het doet pijn'

Via de Noorse krant VG heeft zijn ex, die anoniem wil blijven, nu gereageerd. Haar woorden laten weinig aan verbeelding over. "Het is heel lastig om hem te vergeven, zelfs na een liefdesverklaring voor het oog van de hele wereld", schrijft ze.

Daarnaast benadrukt ze dat ze verbaasd was over de publiekelijke verklaring van haar ex. "Ik heb er niet voor gekozen om in deze positie terecht te komen. Het doet pijn dit allemaal mee te maken." Volgens haar hebben de twee inmiddels contact gehad en is Laegreid op de hoogte van haar mening.

'Ik was niet helemaal mezelf en kon niet helder nadenken'

De biatleet zelf liet enkele uren na het veelbesproken interview weten spijt te hebben van het moment waarop hij zijn bekentenis deed. De 28-jarige Noor gaf aan dat hij mogelijk niet in de juiste mentale staat verkeerde tijdens het gesprek. "Misschien was het egoïstisch om dat interview te geven", verklaarde hij. "Ik was niet helemaal mezelf en kon niet helder nadenken."

Ook bood Laegreid zijn excuses aan aan ploeggenoot Johan-Olav Botn, die volgens hem alle aandacht verdiende na het winnen van het goud. Dat moment was extra beladen, omdat Botn een mooi eerbetoon maakte toen hij over de finish kwam voor een overleden vriend. Volgens Laegreid had de focus volledig op diens prestatie moeten liggen en niet op zijn eigen privéproblemen.