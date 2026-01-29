Aryna Sabalenka heeft zich voor het vierde jaar op rij geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Belarussische nummer 1 van de wereld was in de halve finales donderdag veel te sterk voor Elina Svitolina: 6-2, 6-3. Sabalenka kan zaterdag in de finale haar derde titel in Melbourne pakken.

Sabalenka haalde bij de laatste zes grandslamtoernooien op hardcourt al de finale en ook op de Australian Open is het niemand gelukt om haar voor de eindstrijd te stoppen. Svitolina stond voor de vierde keer in de halve finales van een grandslamtoernooie en hoopte voor het eerst naar de finale te gaan, maar ze was niet opgewassen tegen de harde klappen van de kampioene van 2023 en 2024.

Dat terwijl Svitolina nog sterk aan de partij begon. Ze dwong direct twee breakpoints af, maar die werden door Sabalenka overtuigend weggewerkt. De Belarussische vond haar draai in de Rod Laver Arena en timmerde er vanaf de baseline op terug. Svitolina bracht zoveel mogelijk terug in het spel en hoopte op missers van haar tegenstandster, maar die kwamen er te weinig in de eerste set. Sabalenka brak de Oekraïense tweemaal en pakte simpel de eerste set.

Sabalenka naar vierde finale op rij

Ondanks die opsteker raakte Sabalenka aan het begin van de tweede set plotseling het spoor bijster. Svitolina, die getrouwd is met collega-tennisser Gaël Monfils, profiteerde optimaal en kwam op een 2-0 voorsprong. Ze leek zich terug te knokken in de partij, maar dat liet de viervoudig grandslamkampioene niet toe.

De nummer 1 van de wereld hervond haar sterke spel en draaide het volledig om door vijf games op rij te winnen. Na 75 minuten tennis benutte ze haar eerste matchpoint waardoor ze voor het vierde achtereenvolgende jaar in de finale staat.

Geen felicitaties na pikant duel

Felicitaties van Svitolina kreeg ze na afloop van het pikante duel echter niet. Dat had niets te maken met frustraties bij de Oekraïense, maar wel met de afkomst van beide speelsters. Door de oorlog in Oekraïne schudden tennissers uit dat land en die uit Rusland en Belarus elkaar zelden de hand. Dat deden Sabalenka en Svitolina dan ook niet.

Finale

Sabalenka mag zaterdag proberen om haar titel te heroveren nadat ze vorig jaar de finale verloor van Madison Keys. In de eindstrijd neemt ze het op tegen de winnaar van het duel tussen de Kazachse Elena Rybakina en Jessica Pegula uit de Verenigde Staten. Zij komen later op de donderdag in actie.

Sportnieuws.nl zit bovenop de Australian Open. Lees alles over het laatste nieuws vanuit Melbourne via onze tennispagina, check het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees je in over hoe je alle wedstrijden van de Nederlanders én de wereldtoppers kunt bekijken.