De olympische reis van koning Willem-Alexander en koningin Máxima eindigde met een ultiem hoogtepunt. Op de 1000 meter won Jutta Leerdam na een zinderende strijd het goud voor landgenote Femke Kok. Dat moest uiteraard gevierd worden in het TeamNL Huis. Dat deed Willem-Alexander uitbundig.

De koning deinde vrolijk mee op de klanken van Omhoog 2026 (Come Va) van Diggy Dex en Adriana. Ook schreeuwde hij Leerdam en Kok toe toen zij het podium betraden. "In dat TeamNL Huis, daar was-ie op dreef, onze koning. Hij was echt op dreef", merkt Wilfred Genee een dag later op bij Vandaag Inside. "Het was weer prins pils", lacht Johan Derksen.

'Een klein slokkie op'

Bij het zien van beelden van een uitgesproken Willem-Alexander bij een interview komen ze niet meer bij van het lachen. "Wat goed dit", hoor je bargast Merel Ek zeggen. "'Doe er nog effe een voor mij'", imiteert Derksen Willem-Alexander, terwijl hij met zijn hand een gebaar maakt voor nog een rondje. "Die heeft een klein slokkie op", giert René van der Gijp. "Die gaat bekakt praten als-ie dronken is."

Einde van olympisch avontuur

Dinsdagochtend feliciteerde het koningspaar Jutta Leerdam met het goud op sociale media. "Wat een bloedstollende wedstrijd!", schreven ze op sociale media. "De druk was enorm. Jutta Leerdam stond als absolute topfavoriet aan de streep en ze maakte het waar! Met de snelste tijd van dit seizoen pakte zij de Olympische titel op de 1000 meter. We zaten op het puntje van onze stoel tijdens deze fantastische race! Van harte gefeliciteerd met deze eerste gouden medaille op de Olympische Spelen van Milaan!"

Dinsdag kwam er een einde aan het vierdaagse bezoek van het koningshuis. Willem-Alexander en koningin Máxima bezochten ook nog de Nederlandse shorttrackers. Zij gingen juist onderuit in de halve finales van de gemixte relay. Zo eindigde het olympisch avontuur nog enigszins met een flater.