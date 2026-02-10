Jutta Leerdam en Femke Kok bezorgden Nederland maandag de eerste medailles van deze Winterspelen en dus werden de twee topschaatsster ook gehuldigd in het Staatsloterij TeamNL Huis. Schaatsicoon Marianne Timmer was daar ook bij en keek haar ogen uit, zo vertelt ze in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

Leerdam greep maandag na een geweldige ontknoping het goud op de 1000 meter en troefde daarbij Kok af, die dus genoegen moest nemen met het zilver. De twee werden na hun race naar het TeamNL Huis in Milaan gebracht en daar vierden ze een feestje met de aanwezige fans. Op het podium leken ze er volop van te genieten, maar Timmer onthult dat de twee schaatssters niet stonden te springen om een huldiging.

"Femke en en Jutta hadden allebei zoiets van: we zitten hier eigenlijk niet op te wachten", vertelt de drievoudig olympisch kampioene, die dat maar al te goed kon begrijpen na de drukke dag in de schaatshal. "Je moet naar de dopingcontrole, je moet uit fietsen, je hebt natuurlijk nog fysio. Dat is heel veel gedoe eromheen."

'Het was echt te gek'

Desondanks besloten ze toch het feestje te gaan vieren en Timmer zag met eigen ogen hoe het er daar aan toeging. "Dat was wel echt te gek. Echt iedereen ging uit zijn naad. De koning en de koningin waren er nog met de prinses en heel veel oud-sporters. Mark Tuitert, Erben Wennemars en Nicolien Sauerbreij was er nog. Het was echt een feestje."

De twee vrouwen hebben allebei de kans om later nog eens terug te keren, want ze doen op zondag nog mee aan de 500 meter. Timmer merkte dan ook dat de twee die race waarschijnlijk al in het achterhoofd hadden zitten: "Je ziet wel dat het op den duur leuk is geweest, want die willen naar huis en slapen. Niet te lang op je benen blijven staan, want het was natuurlijk wel een heftige dag. Maar goed, ze zijn wel even geweest."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.