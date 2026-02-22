De toeschouwers in het stadion en de kijkers thuis schrokken zich rot toen de Poolse shorttrackster Kamila Sellier ten val kwam en de schaats van Kristen Santos-Griswold in haar gezicht kreeg. De Poolse moest daarna per brancard worden afgevoerd. Sommige mensen waren blijkbaar zo aangedaan dat ze Santos-Griswold begonnen uit te schelden — tot grote ergernis van Sellier, die de mensen daarop aansprak.

In de kwartfinale van de 1500 meter ging het mis voor Sellier. Ze gleed weg in de bocht, viel hard en kreeg de schaats van Santos-Griswold in haar gezicht. Daarbij raakte ze even buiten bewustzijn. Ze hield er een diepe snee bij haar oog aan over en moest na een lange behandeling worden afgevoerd. Inmiddels is Sellier ook geopereerd: het bot dat bij de val beschadigd raakte, is weer vastgezet.

Haatberichten

Deze val maakte aardig wat los. Zo zagen meerdere mensen Santos-Griswold als de grote dader, waarna ze een stortvloed aan haatberichten ontving. Sellier vond dit echter niet kunnen. In een bericht op haar Instagram-story sprak ze deze mensen toe.

"Het is mij ter oren gekomen dat Santos-Griswold heel veel berichten krijgt die haar de schuld geven voor het incident. Ik verzoek jullie vriendelijk om haar niet als schuldige aan te wijzen", zo begon de Poolse haar oproep.

Risico's

Ze geeft daarbij aan dat zo'n incident risico van het vak is. "Wat er is gebeurd, is niemands fout. Dit is hoe onze sport werkt, het is onlosmakelijk verbonden met risico's. En ik ben mij bewust van deze als ik op het ijs stap."

"Onthoud alsjeblieft dat ongelukken kunnen gebeuren, en dat niemand enige intentie had om dit te veroorzaken. Laten we elkaar supporten in plaats van vingers wijzen naar elkaar."

De Poolse sloot haar bericht af met lieve woorden richting haar Amerikaanse collega. "Ik stuur je heel vee liefde en een dikke knuffel. Ik weet dat dit ook geen makkelijke tijd voor jou is."