De toeschouwers in het stadion en alle kijkers voor de tv hielden hun hart vast toen de Poolse shorttrackster Kamila Sellier hard onderuit ging en een schaats in haar gezicht kreeg. De beelden waren schokkend en ze moest per brancard worden afgevoerd. Daags na het incident op de Winterspelen van Milaan komt de atlete met een eerste reactie.

Shorttrackers rijden op hoge snelheid in de rondte en schuwen lichamelijk contact met concurrenten niet. Daarbij komt ook nog de vlijmscherpe schaats die veel schade kan toebrengen aan de atleten zelf. En dat gebeurde bij Kamila Sellier.

Valpartij

Tijdens de kwartfinale op de 1500 meter ging het behoorlijk mis voor de Poolse. Ze ging hard onderuit na een slippertje in de bocht en kreeg de schaats van de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold in haar gezicht. Sellier raakte daardoor zelfs even buiten bewustzijn. De schaats die haar gezicht raakte, zorgde voor een flinke snee in de buurt van haar oog. Na een langdurige behandeling werd ze afgevoerd, terwijl Santos een penalty kreeg.

Operatie

"Kamila voelt zich goed", zo meldt Katarzyna Kochaniak van het Poolse Olympisch Comité in een interview met het Poolse Fakt. " Kamila is geopereerd om het beschadigde bot, dat op een scan zichtbaar was, weer aan elkaar te zetten. De wond werd ook schoongemaakt", vult oud-schaatser Konrad Niedzwiedski aan.

Zelf kwam de ongelukkige Sellier maandag met een update op haar eigen Instagram. "Ik weet dat ik op een dag naar deze foto zal kijken en me zal herinneren dat ik sterker ben dan ik ooit had gedacht. Bedankt voor al jullie steunbetuigingen. Ik wilde jullie even laten weten dat het best ok met me gaat", zo schrijft de Poolse. Ze deelt een foto van haar gezicht, waarbij het gehavende deel bewust buiten beeld is gehouden.

Het leidt tot veel reacties van collega's op het ijs als Xandra Velzeboer, Jenning de Boo en Melle van 't Wout, die haar sterkte wensen. Hoe het precieze herstel van Sellier eruit gaat zien, is nog onbekend.

Deelname Spelen

Pas vrij laat werd bekend dat de 25-jarige Sellier mocht deelnemen aan de Spelen. In eerste instantie zat ze namelijk niet bij de Poolse selectie. Uiteindelijk hoorde ze na het EK in januari dat ze toch in actie mocht komen op de 1000 en 1500 meter, net als de mixed relay. Op de 1000 meter strandde ze al in de heats, terwijl zowel op de 1500 meter als de mixed relay de kwartfinale haar eindstation was.