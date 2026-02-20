Een vreselijke blessure tijdens de 1500 meter vrijdagavond. De Poolse Kamila Sellier werd bij een valpartij geraakt door een schaats in het gezicht. Ze liep ernstige verwondingen op en moest op het ijs behandeld worden.

Sellier kwam in de kwartfinale bij een valpartij in botsing met de Amerikaanse Kristen Santos-Griswold. Ook de Italiaanse Adrianna Fontana ging onderuit. De overige drie rijders leken daardoor vrijuit naar de halve finale te kunnen rijden, maar de wedstrijd werd stilgelegd omdat Sellier op het ijs bleef liggen.

Schokkende herhaling

Ze werd meteen behandeld en afgeschermd met doeken. Het bleef nog onduidelijk wat er aan de hand was, totdat er een herhaling van het moment werd vertoond. Er ging een schokgolf door de ijshal toen uit de beelden bleek dat Sellier een schaats in haar gezicht kreeg en vlak onder haar oog werd geraakt.

Cees Juffermans gaf bij NOS commentaar over de verwonding. "Onder de pakken zit snijvast materiaal, maar in het gezicht... Je hebt wel een bril op maar daaronder kan je wel geraakt worden", zei hij. Er zijn ook rijders die met een volledig bedekt gezicht rijden, zoals Xandra en Michelle Velzeboer.

De Amerikaanse Santos-Griswold werd gediskwalificeerd vanwege het incident. Fontana had ook duidelijk last van de valpartij, maar kon wel nog in actie komen bij de herstart van de kwartfinale. De Italiaanse plaatste zich samen met Noh Do Hee en Hanne de Smet voor de halve finales.