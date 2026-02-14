De Zuid-Koreaanse Gaon Choi heeft vrijdag een gouden medaille gewonnen op de halfpipe voor vrouwen. De pas 17-jarige versloeg topfavoriete Chloe Kim met een geweldige laatste run, nadat ze eerder hard onderuit was gegaan. "Dit is een verhaal dat je alleen maar kan dromen."

Choi begon dramatisch aan haar eerste run op de halfpipe. De Zuid-Koreaanse sprong enorm hoog en probeerde daardoor veel spins te maken. Dat bleek net te veel van het goede, want haar snowboard kwam raar neer in de sneeuw waardoor ze hard onderuit ging. Ze viel voorover en ging met haar hoofd als eerst naar beneden op de slope. Onderin bleef ze even roerloos liggen, tot verontrusting van alles en iedereen eromheen.

Gelukkig kon Choi verder. Haar derde run was namelijk fenomenaal. Kim dacht haar derde achtereenvolgende goud op de halfpipe te pakken te hebben, maar Choi stak daar een stokje voor. Haar laatste poging leverde haar 90.25 op, waardoor niet Kim, maar de Zuid-Koreaanse met het goud aan de haal ging.

In tranen

Choi was in tranen nadat duidelijk werd dat ze goud pakte op haar eerste Olympische Spelen. "Dit is een verhaal dat je alleen maar kan dromen. Tijdens de finale was het mentaal zo zwaar, maar nu ben ik het blijste van allemaal."

Na haar harde val tijdens haar eerste run, had Choi het moeilijk. "Mijn knieën zijn pijnlijk, maar dat voel ik nu niet door de blijdschap. Na de eerste run huilde ik heel veel, omdat ik dacht dat mijn Spelen erop zaten. Ik huilde omdat ik dacht dat ik niet verder kon. Maar de gedachtes kwamen telkens terug: 'je kan dit. Je moet doorgaan'. Dat hield me overeind."

Haar grote concurrent Kim was lovend over het optreden van de jonge Zuid-Koreaanse. "Ik ken haar sinds dat ze erg klein was. Voor mij is het 'full-circle' dat ik nu naast haar mag staan op het olympische podium." Kim werd uiteindelijk tweede, terwijl de Japanse Mitsuki Ono het brons pakte.