De Nieuw-Zeelandse olympiër Mischa Thomas is op de slotdag van de Spelen in Milaan haar telefoon kwijtgeraakt. De freestyleskiester verloor hem tijdens haar finalerun in de halfpipe.

Je kunt je afvragen waarom een atleet überhaupt een telefoon bij zich heeft tijdens de strijd om een medaille. Maar volgens de Eurosport-commentator is Thomas niet de eerste die hem kwijtraakte op deze Spelen. Veel atleten nemen hun telefoon mee om vlak voor of zelfs tijdens de wedstrijd naar hun eigen muziek te luisteren, zo legde hij uit.

iPhone

Maar tijdens een van haar sprongen glipte de telefoon uit haar zak, iets wat ook te zien is op beelden van HBO Max/Eurosport. Haar iPhone bleef vervolgens in de sneeuw achter. Dat is bovendien een wat ongemakkelijk detail voor een van de sponsoren, omdat de atleten juist een Samsung-telefoon hebben gekregen. "Misschien is het haar privé-telefoon", oppert een van de Eurosport-commentatoren.

Bron: Eurosport/HBO Max

Thomas viel met haar sprongen buiten de medailles. Op de halfpipe ging het goud naar de Chinees-Amerikaanse Eileen Gu, terwijl landgenote Li Fanghui zilver pakte. Het brons was voor de Britse Zoë Atkin. Dit waren een paar van de laatste medailles die deze Spelen worden uitgereikt.

Historische prestatie

TeamNL eindigde uiteindelijk met tien gouden, zeven zilveren en drie bronzen plakken. Dit is goed voor een derde plaats op de medaillespiegel, de hoogste notering ooit voor Nederland.

Nederland eindigde de afgelopen drie Winterspelen, in Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022), telkens met acht gouden medailles. In de edities daarvoor pakte Nederland steeds minder titels. In Sotsji haalde Oranje bovendien een recordtotaal van 24 medailles. Zover komt de ploeg van chef de mission Carl Verheijen dit keer niet: de eindstand blijft steken op twintig medailles.