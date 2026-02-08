De Italiaanse schaatsploeg lijkt precies op tijd in vorm voor de Olympische Winterspelen in eigen land. Francesca Lollobrigida greep zaterdag de eerste gouden medaille voor Italië en zondag verraste Riccardo Lorello op de 5000 meter bij de mannen met het brons. Het scheelde echter heel weinig of de Italiaan was voor eigen publiek gediskwalificeerd.

Lorello reed in de derde rit in Milaan tegen de Noor Peder Kongshaug, die op de 1500 meter de regerend wereldkampioen is. De 23-jarige Italiaan zette dit jaar al een aantal goede resultaten neer, maar deed dat meestal als de echte top niet van de partij was. Dat de Spelen in Milaan zijn, lijkt echter alle Italianen een extra steuntje in de rug te geven.

Voor eigen publiek startte Lorello zoals verwacht wat trager dan Kongshaug en dat zorgde in het begin van de racer nog wel voor een opmerkelijk moment. Bij een wissel kwamen beide rijders namelijk precies tegelijk de bocht uit en aangezien de Italiaan aan de binnenkant zat, moest hij eigenlijk voorrang geven aan zijn Noorse tegenstander.

Lorello besloot echter een sprintje te trekken en toch net voorlangs te kruisen. "Dat ging bijna fout", reageerde NOS-commentator Martin Hersman. "Die mannen zijn behendig en kunnen variëren in tempo, maar het was een risico", gaf zijn collega Herbert Dijkstra hem daarin gelijk.

Sterke tijd

Lorello deed het precies goed en dus werd hij ook niet gediskwalificeerd. Dat was maar goed ook, want de Italiaan reed een ijzersterk tweede gedeelte van de race en zette uiteindelijk een tijd neer van 6.09,22. Dat was op dat moment de snelste tijd. Sander Eitrem en Metodej Jilek reden later nog sneller dan de Italiaan, maar hij hield aan de race voor eigen publiek dus wel een mooie bronzen medaille over.