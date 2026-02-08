Langlaufster Frida Karlsson won zaterdag het eerste goud voor Zweden bij de skiathlon op de Olympische Winterspelen in Cortina D'Ampezzo. Ze troefde daarmee haar landgenote Ebba Andersson af. Het enorm harde tempo van de Zweedse langlaufsters had desastreuze gevolgen voor de langzamere deelnemers op het parcours.

Karlsson verzekerde zichzelf met vlag en wimpel van het eerste olympische goud uit haar carrière door iedereen te verpulveren. Ze won de skiathlon met bijna een minuut voorsprong. Landgenote Ebba Andersson had eveneens een ruime marge toen zij het zilver pakte achter Karlsson. Heidi Weng uit Noorwegen veroverde het brons. De afstand tussen het zilver en brons bedroeg meer dan een halve minuut.

Het enorme tempo van de Zweedse medaillewinnaars had grote gevolgen voor een aantal langzamere deelneemsters in het veld. Al vóór de skiwissel werd de Oekraïense Yelizaveta Nopriienko op een ronde gezet en uit de wedstrijd gehaald. Na de overgang naar de vrije stijl bleven de Zweedse vrouwen slachtoffers maken in het spoor. De ene na de andere deelneemster werd ingehaald door Karlsson en mocht daardoor de wedstrijd niet uitrijden.

'Jammer voor hen'

"Ik merkte al vrij vroeg in de race dat er een aantal mensen langs de kant stond en hun startnummers aftrok", liet Andersson weten in gesprek met Expressen. Ook Karlsson zag dat er ongewoon veel deelneemsters op een ronde werden gezet. Uiteindelijk waren alle deelneemsters uit de nationale teams van Oekraïne, China en Australië gedwongen uit de race gehaald. De Noorse krant VG noemt de taferelen die zich afspeelden 'absurd'.

De Zweedse langlaufsters hadden het met hun concurrenten te doen. "Het is natuurlijk jammer voor hun reis", vond Karlsson. "Ja, zij hebben zich net zo goed op deze wedstrijd voorbereid als wij. Dat ze dan geen kans krijgen om hem uit te skiën, is gewoon triest", voegde Andersson toe. Bondscoach Stefan Thomson vond dat de organisatie goed werk leverde door de mindere deelneemsters uit de wedstrijd te halen.