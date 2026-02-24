Het mag dan geen daverende verrassing heten, toch was het knap dat Noorwegen zo veel meer succes had op de Winterspelen dan de concurrentie. Toch kleeft er een waar schandaal aan het succes van de Noren, volgens het, ietwat jaloerse, buurland Finland.

Het verschil met naarste achtervolger Amerika was behoorlijk. Noorwegen pakte liefst 41 medailles in Italië, waarvan achttien goud, terwijl de Verenigde Staten op plek twee volgen met 'slechts' 33 plakken. Daarvan zijn er twaalf van de bovenste trede op het podium. Supermens Johannes Klaebo zorgde in zijn eentje al voor zes olympische titels voor het Scandinavische land.

Ongeoorloofde wax

Daags na afloop van de Olympische Spelen komt buurland Finland met een opmerkelijke aantijging aan het adres van hun buurland. De reden is dat de Noren een 'geheime' waxmachine zouden gebruiken bij het langlaufonderdeel sprint voor mannen. Die machine was niet toegestaan volgens de regulaties, maar skibond FIS besloot het toch goed te keuren. Vooral het gebruik van verwarmende vloeistof, als de ski's nat werden door de sneeuw, stuit op veel kritiek.

"Ondanks diverse verzoeken hebben we geen beslissing ontvangen over ons protest, noch antwoorden op de vragen die ermee verband houden. Volgens Noorse media heeft de FIS ons beroep afgewezen, maar wij hebben geen officiële beslissing ontvangen," aldus Marleena Valtasola, CEO van de Finse Skibond, in een statement. Finland diende dus zelfs protest in, maar kreeg nul op het rekest.

Ethisch Comité

Wat extra olie op het vuur gooide is dat wereldskibond FIS zelf heeft toegegeven de kwestie onjuist te hebben afgehandeld. "Wij vinden dit heel raar", stelt Valtasola. De Finnen gaan zelfs een stap verder en eisen een onderzoek van het Ethisch Comité van de skibond naar het handelen van de bond zelfs.

Overigens is het doel van Finland allesbehalve het onderuit halen van de prestaties van de Scandinavische broer, maar vooral om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Alleen op die manier kunnen de Spelen eerlijk verlopen in de toekomst, menen de Finnen. Wel vinden ze dat het protest 'niet zomaar onder het tapijt kan worden geschoven'. Zelf kwam Finland teleurstellend, maar tot zes medailles waarvan één zilver en vijf keer brons.

Verenigde Staten

Naast Noorwegen heeft ook Amerika gebruik gemaakt van een ongeoorloofde vloeistof bij het langlaufen. Ook daar zijn de Finnen kwaad over en eisen opheldering. Dat de FIS de hele situatie afdeed als 'slecht handelen', zet de wereldskibond wel in een slecht daglicht.