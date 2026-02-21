Ragne Wiklund (25) keert met een koffer vol eremetaal terug naar Noorwegen vanuit Milaan. De topschaatsster won liefst drie medailles op de Winterspelen. Toch is er geen een goud van kleur, al waren ze dat met een beetje meer geluk allemaal geweest. Wiklund kan worden weggezet als grootste pechvogel van deze Spelen.

Wiklund verscheen aan de start van de 1500, 3000 en 5000 meter. De oogst: zilver, zilver en brons. Vrijdag werd de Noorse tweede op de schaatsmijl achter Antoinette Rijpma-de Jong. Het verschil was miniem: zes honderdsten in het voordeel van de Nederlandse. Wiklund lag in de slotronde nipt voor, maar miste vlak voor de finish een paar slagen. Dat terwijl Rijpma-de Jong zich naar goud harkte.

"Dit overtrof al mijn verwachtingen. Ik had het echt niet geloofd. Het voelde pijnlijker om het goud op de 5000 meter te verliezen dan vandaag", vertelde ze aan NRK.

Kleine marges nekken Ragne Wiklund

Het was zeker niet de eerste keer dat Wiklund met een kleine marge geen olympische titel pakte. Op de 5000 meter werd het brons, op +0,17 van winnares Francesca Lollobrigida. Daartussen wurmde zich nog de Nederlandse Merel Conijn. Het verschil tussen laatstgenoemde en Wilund was zeven honderdsten in het voordeel van Conijn.

Op de 3000 meter, de eerste olympische afstand, greep Wiklund al zilver. Toen was het verschil met kampioene Lollobrigida wel iets ruimer: zo'n tweeënhalve tel. Maar toch, als Wiklund +2,49 seconden rapper was geweest over die 9500 meter schaatsen, dan had het ook drie keer goud kunnen wezen.

'Het doet pijn om te zeggen'

"Zij heeft het geluk niet 100 procent aan haar zijde", sprak NRK-commentator Hans Solbakken al. "Dit is echt een klap voor haar", voegde voormalig schaatsster en huidig analist Even Wetten er aan toe. Hij zag waar het misging op de 1500 meter. Net voor de finish had Wiklund een misslag. "Die struikelpartij heeft haar waarschijnlijk het goud gekost, om het zo maar te zeggen. Het doet pijn om het te zeggen, maar dat is ons werk."

"Ze had het zwaar in de laatste honderd meter. Ze kon nauwelijks staan. Het was erg zwaar. Het heeft haar misschien het goud gekost", vertelde het Nederlandse schaatsicoon Marianne Timmer aan Dagbladet.

"Dat is ongelooflijk, als je het zo optelt", merkt Hidde van Warmerdam terecht op in de podcast Clubhuis Milaan over het kleine verschil waarop Wiklund drie keer goud misliep. "Ze piest er telkens net naast", is de terechte constatering van Thijs Zonneveld. Toch is de vreugde er bij Wiklund niet minder om: "Het is werkelijk fantastisch om met drie medailles naar huis te gaan."