Skilegende Lindsey Vonn is terug in de Verenigde Staten. De 41-jarige liep een ernstige blessure op tijdens de Winterspelen in Milaan en moest al vier keer geopereerd worden. Eenmaal terug in haar thuisland is de weg naar herstel nog lang.

Vonn geeft via Instagram een nieuwe update over haar situatie. In een video is te zien hoe ze naar Amerika vervoerd wordt. Ze wordt uit haar ziekenhuisbed getild en per ambulance naar een privéjet gebracht. Eenmaal geland wordt ze naar een ziekenhuis in de Verenigde Staten gebracht. Daar zal ze nog minimaal één keer geopereerd worden aan haar gebroken scheenbeen.

Vonn kan dus nog steeds amper bewegen, maar toch is de aankomst in Amerika een lichtpuntje voor haar. "Mijn been is nog steeds in stukken, maar ik ben eindelijk thuis", schrijft ze. "Dankbaar voor alle medici die me hebben geholpen om thuis te komen."

'Veel ernstiger'

"Ik kijk serieus uit naar mijn volgende operatie", vervolgt ze. Daarna zal ze wat meer kunnen bewegen. Vonn probeert positief te blijven, maar maakt zich ook wel zorgen om haar toestand. "Mijn blessure is veel ernstiger dan een gebroken been. Ik probeer nog steeds te begrijpen wat dit betekent en welke weg ik moet bewandelen."

"Ik zal in de komende dagen meer details geven", belooft ze. "Zoals altijd, ik waardeer alle liefde en steun", sluit ze af.

Zware crash

Vonn wilde na haar pensioen in 2019 haar comeback maken op de Spelen, maar het ging vreselijk mis. Na een zware crash op de afdaling in het alpineskiën bleef ze kermend van de pijn op de piste liggen. Ze werd per helikopter afgevoerd naar een Italiaans ziekenhuis.

Voorafgaand aan haar deelname in Milaan had Vonn al een blessure opgelopen. Ze scheurde tijdens een wedstrijd in Zwitserland haar kruisband, maar besloot toch in actie te komen op de Winterspelen.