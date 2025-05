Het 'hoeft niet meer' voor zoon van Nederlandse sportlegende: 'Ik ben niet de Messi of Ronaldo van het team'

Zoals een voetballer maar moet afwachten op welke positie de trainer hem neerzet, zo is het voor een roeier onzeker in welke boot hij geacht wordt te stappen. Toproeier Rik Rienks (30) is ontevreden over de gemaakte keuzes. En dat is mild uitgedrukt.

Rienks, de zoon van roeilegende Nico Rienks (tweemaal winnaar van olympisch goud en wereldkampioen in 1991), is door de roeibond ingedeeld als skiffeur. Dat is een eenmansboot. Maar Rienks vindt dat hij juist niet tot zijn recht komt in zijn uppie.

"Ik snap het ook niet. Ik zie mezelf helemaal niet als skiffeur. Maar ja, dit is nu eenmaal mijn lot", moppert hij tegen het AD.

Olympische Spelen

Wel is het een bekend tafereel voor Rienks, want in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2021 was hij lid van de vier-zonder die, ondanks snellere tijden dan het concurrerende kwartet, niet naar het evenement mocht. En in de aanloop naar de Zomerspelen van 2024 werd hij uit de Holland Acht gezet en naar de vier-zonder verplaatst. Daarvan waren de medaillekansen laag.

Medaille

Nu moet hij zich dus richten op de skiff, althans: als Rienks de komende jaren zijn motivatie vast kan houden. "Als ik straks zonder medaille-ambities naar Los Angeles moet, voor de volgende Spelen, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik wil daar echt voor een medaille gaan", zegt hij.

De roeier heeft het idee dat de bond niet meer op andere gedachtes is te brengen. "Dan kun je wel zeggen: sla met je vuist op tafel. Want in principe zijn alle bootindelingen discutabel. Je kan alle keuzes immers twee kanten op kletsen. Maar dan speel je met je carrière. En er tegenin gaan, heeft ook geen zin."

Messi en Ronaldo

Ergens heeft hij ook wel begrip voor de halsstarrigheid van de bond, want die bestaat immers om besluiten te nemen. Alleen de allergrootste toppers kunnen inspraak afdwingen. "Ik heb vaak genoeg kenbaar gemaakt wat ik zou willen", zegt hij. "Maar ik ben niet de Messi of Ronaldo van het team. Dus heb je niet veel recht van spreken."

Zijn wens is om met zijn jongere broer Ralf te worden ingedeeld in de twee-zonder. "We kennen elkaar door en door, hebben altijd samen getraind. Dus ik ben heel benieuwd hoe hard het gaat als we met z’n tweeën zouden roeien."