De Nederlandse shorttrackers stonden na hun gouden race bij de relay uitgelaten voor de camera's. Ze hadden het geflikt. Eindelijk is de aflossingsploeg olympisch kampioen.

De interviewer van de NOS zei dat hij geen vragen voor de mannen had en ze gewoon vrij aan het woord liet. Daarop zei bondscoach Niels Kerstholt dat hij geen stem meer over had.

Teun Boer vervolgde: "Dit is bizar. We hebben gereden om te winnen en het is ook nog gelukt. Fantastisch." Friso Emons haakte in: "We stapten het ijs af en dachten: wat is hier gebeurd? We zijn gewoon olympisch kampioen."

'Deze is ook voor jullie'

Melle van 't Wout bedankt alle mannen van de Nederlandse shorttrackselectie: "Sven, Bram, Kai, Sjinkie, Daan. Door hen hebben we dit bereikt. Volgens mij heb ik ze allemaal genoemd. Gewoon alle jongens. Zonder hen hadden we het niet gehaald. Deze is ook voor jullie."

Itzhak de Laat eerde eveneens de voorgangers van deze gouden ploeg. De Nederlandse mannenploeg behoort immers al lang tot de wereldwijde top, maar olympisch goud zat er telkens niet in. "Dat we het nu met goud afmaken, dat is echt bizar. Echt bizar. Nu zijn het andere tranen", aldus de Laat. "Van ongeloof. Het is letterlijk een sprookje dat uitkomt. Dat is het mooie van sport. Het komt niet vaak uit en als dat wel is, dan is het magisch. En dan ben je de beste van de wereld."

Jens van 't Wout

Jens van 't Wout zei eveneens dat het precies ging zoals ze wilden. "We hadden één doel en dat is dat alle mannen met een medaille terug zouden keren. En het is gewoon een gouden medaille. Hoe we dit gaan vieren? Cola zero", zo lachte hij.

Melle van 't Wout blikte terug op een erg ontspannen dag. "Het is jammer dat er geen camera meeliep. We hebben zoveel gelachen vandaag. We zaten lekker wat broodjes naar binnen te beuken. We hadden het super naar onze zin. We gingen met zo'n lekker gevoel deze finale in."

Unieke gouden plak

Voor Jens van 't Wout is het, na zijn zeges op de 1000 en 1500 meter, zijn derde olympische titel in Italië. Daarnaast behaalde hij brons op de 500 meter. De Nederlandse shorttrackmannen behaalden op de olympische aflossing nog niet eerder een medaille. Bij de Spelen van 2014 in Sotsji ging het door een val van Freek van der Wart in de finale al snel op dramatische wijze mis.



