De Amerikaanse kunstschaatsster Alysa Liu won tijdens de Winterspelen in Milaan niet alleen twee keer goud, maar kreeg er ook miljoenen nieuwe volgers bij op Instagram.

Liu veroverde olympisch goud op de Spelen van Milaan, en liet de Japanse Kaori Sakamoto (25) en Ami Nakai (17) achter zich op het podium. Daarmee was ze de eerste Amerikaanse individuele kampioene in 24 jaar. Daarnaast won ze ook goud met Team USA in het team event.

Mede dankzij deze successen vergaarde ze veel populariteit. Want sinds haar gouden medaille die ze in de laatste week van de Winterspelen won, is haar volgersaantal op Instagram explosief gestegen. Bij aankomst in Milaan voor de Olympische Winterspelen had de Amerikaanse nog 'slechts' 330.000 volgers. Nu zijn dat er al ruim vier miljoen.

Ze is daarmee inmiddels de meest gevolgde kunstschaatsster op het platform en heeft het vorige record van 1,8 miljoen volgers verpulverd met 4,4 miljoen fans, een aantal dat nog steeds groeit.

Wie is Alysa Liu?

Het levensverhaal van Liu is al bijzonder vanaf haar geboorte. De Amerikaanse kunstschaatsster, die opvalt met haar geverfde haren, groeide op in Richmond (Californië) bij haar vader Arthur, die haar alleen opvoedde. Ze werd namelijk geboren via een draagmoeder, net als haar vier broers en zussen. Ze begon met schaatsen toen ze vijf was. Haar vader zag meteen haar talent en zette daarna alles op alles voor de sportcarrière van zijn dochter.

Gebrek aan passie

Tegen de tijd dat ze 13 was, was Liu de jongste Amerikaanse kampioene kunstschaatsen en de eerste Amerikaanse atlete die een drievoudige axel correct landde, een sprong die niet veel vrouwen kunnen uitvoeren. Ondanks haar succes op het ijs was Liu echter niet super gepassioneerd over de sport.

"Ik schaatste elke dag toen ik 13-14 jaar oud was, dus je kunt wel zeggen dat ik geen normale jeugd had", verklaarde Alysa. Het voelde voor haar als een verplichting. "Als kind weet je niet echt wat je wilt. Schaatsen voelde meer als een verantwoordelijkheid, zelfs een last", benadrukte de kersverse olympisch kampioene.

In april 2022, kort nadat ze had deelgenomen aan de Olympische Spelen in Peking, waar ze de zesde plaats behaalde, schokte Liu de kunstschaatswereld door haar afscheid aan te kondigen. Een beslissing die ze helemaal zelf nam, zonder advies van haar vader of wie dan ook.

Comeback

Twee jaar later merkte ze dat haar liefde voor pirouettes en sprongen weer helemaal terug was. Ze maakte een opvallende comeback in wedstrijden en werd in 2025 wereldkampioen. Voor de Winterspelen van Milaan zei Liu dat ze vooral mee wilde doen om plezier te hebben. Dat lukte zó goed dat ze olympisch goud pakte. Na de korte kür stond ze derde, maar ze eindigde uiteindelijk met 226,79 punten: haar beste score ooit.