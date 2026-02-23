Jorrit Bergsma maakte op de slotdag van het olympisch schaatstoernooi dankbaar gebruik van de aanwezigheid van Jordan Stolz op de mass start. Het hele peloton keek naar de Amerikaanse sensatie, die hoopte op zijn vierde medaille van de Winterspelen in Milaan. Daardoor kon Bergsma wegrijden en goud pakken op zijn veertigste. Na afloop van de race richtte Stolz zich tot de Nederlandse fans.

De 21-jarige Amerikaan werd zelf vierde op de mass start en verloor het sprintje om brons van de Italiaan Andrea Giovannini. Voor hen finishte Bergsma als eerste, met de Deen Viktor Hald Thorup in zijn kielzog. De twee waren al vroeg op de mass start weggereden bij de rest en werden maar niet bijgehaald. Stolz had geen behoefte om alles alleen te doen en dus zag hij met lede ogen toe hoe de medailles aan zijn neus voorbij gingen.

'Iedereen verwachtte dat van mij'

De winnaar van tweemaal goud (500 en 1000 meter) en zilver (1500 meter) deed na de mass start in Milaan uit de doeken hoe het hem was bevallen. "Het was een nieuwe kans op een medaille, maar ik had niet verwacht dat iedereen zich zo zou gedragen tijdens de laatste race", glimlachte Stolz bij NBC. "Ik dacht dat de rest wat meer z'n best zou doen tijdens het achtervolgen (van Bergsma en Thorup, red.). Dat deden ze in het begin, maar daarna verwachtte iedereen van mij dat ik ze terug ging pakken."

'Ze waren te ver weg'

Stolz geeft aan dat hij niet verwacht had dat Bergsma en Thorup 'zichzelf zoiets aan wilden doen' in de laatste race van de Olympische Spelen. Met z'n tweeën sloegen ze kop-over-kop een gat, waarna de Nederlander het afmaakte. "Het werkte goed voor Jorrit", lachte de Amerikaan. "Ik had ze kunnen proberen te pakken en al mijn lucifers op kunnen branden om dat te doen, maar ze waren te ver weg en toen besloot iedereen om maar voor de derde plek te gaan."

Boodschap aan Nederlandse fans

Tot slot richt Stolz zich bij het Amerikaanse tv-station rechtstreeks tot de Nederlandse fans, die in grote getalen in de schaatshal aanwezig waren en óók Stolz aanmoedigden. Ondanks dat hij bijvoorbeeld Jenning de Boo twee keer dwarszat op de 500 en 1000 meter. "Ik hou van iedereen die hier naartoe is gekomen om mij te steunen. Zeker de Nederlanders, ik hou van ze. Zij houden heel erg van het schaatsen en ze juichen ook voor mij. Zij houden schaatsen daardoor populair, dus ik ben blij dat ze mij leuk vinden."