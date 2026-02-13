Zeer opmerkelijk nieuws vanaf de Olympische Spelen in Italië. Rebecca Passler werd begin februari nog geschorst vanwege een positieve dopingtest, maar haar beroep is gegrond verklaard. Daardoor mag de Italiaanse alsnog meedoen aan de rest van het evenement.

Het was groot nieuws in gastland Italië vlak voor aanvang van de Olympische Spelen. Biatlete Rebecca Passler testte op 2 februari positief op het middel letrozol. Dat middel, dat wordt gebruikt bij de behandeling van borstkanker, staat op de verboden lijst. Het zou namelijk bijwerkingen van anabole steroïden verbloemen. Passler werd daardoor direct geschorst door de Italiaanse anti-doping organisatie.

In beroep

Passler was het zelf al meteen niet eens met de beslissing en vocht die daarom aan bij zowel sporttribunaal CAS, als de Nationale Beroepscommissie NADO Italia. Die laatste oordeelde vrijdagochtend dat er sprake was van onopzettelijke of onbewuste inname. Met als gevolg dat de opgelegde schorsing weer is teruggedraaid en Passler de rest van de Spelen nog in actie kan komen. 16 februari sluit ze weer aan bij de Italiaanse ploeg in biathlonhoofdstad Antholz-Anterselva.

Onder meer het estafetteonderdeel bij de vrouwen staat nog op het programma. Passler kan daarvoor dus nog geselecteerd worden bij de Italiaanse ploeg. Dat onderdeel vindt plaats op woensdag 18 februari. Drie dagen later staat ook de massastart voor vrouwen nog op het programma in het Noorden van Italië.

Opluchting

Bij de nationale wintersportfederatie (FISI) van het gastland werd met veel opluchting gereageerd op de teruggedraaide beslissing. "We zijn blij met de uitkomst van het beroep, waardoor Rebecca opnieuw ter beschikking staat van het team", zo meldt voorzitter Flavio Roda van FISI.

'Moeilijke tijden'

Voor de hoofdpersoon zelf waren het moeilijke tijden. Iedereen had al meteen een mening paraat, waardoor het moeilijk was om het tegendeel te bewijzen. "Het waren een aantal hele zware dagen", zo liet Passler zelf weten. "Ik heb altijd geloofd in mijn onschuld. Ik wil iedereen bedanken die mij heeft gesteund: mijn advocaten, de federatie, mijn familie en vrienden. Nu kan ik eindelijk weer voor honderd procent focussen op biatlon", besloot de biatlete.

Zilveren medaille

Overigens was het gemist van Passler voor de Italiaanse biatlonploeg niet al te erg. Zonder haar pakte het gastland in de gemixte estafette de zilveren medaille. Op de individuele onderdelen pakte Italië geen eremetaal, maar daar had ook Passler waarschijnlijk niet voor gezorgd. Haar beste prestatie in de wereldbeker is een elfde plek.

Het biatlon krijgt nu voor de tweede keer in korte tijd te maken met een opmerkelijke gebeurtenis. Enkele dagen geleden was het de Noorse biatleet Sturla Holm Lægreid die publiekelijk opbiechtte te zijn vreemdgegaan. Ook dat zorgde toen voor veel commotie.



