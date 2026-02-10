De Noor Johan-Olav Botn heeft voor een van de meest emotionele medailles gezorgd op de Olympische Winterspelen. Hij won goud op de 20 kilometer individueel bij het biatlon. Dat gebeurde precies 50 dagen nadat hij zijn overleden ploeggenoot en vriend Sivert Guttorm Bakken dood aantrof op trainingskamp.

Botn vond Bakken op 23 december in zijn hotelkamer. Het afschuwelijke incident had veel impact op de Noor, die enkele wereldbekers oversloeg. Het was dan ook de vraag hoe hij aan de start zou verschijnen van de olympische race. Daar bleek Botn waanzinnig. Hij was foutloos tijdens het schieten; de Noor mikte 20 keer raak. Dat was één keer meer dan de zilveren Fransman Eric Perrot.

Emotioneel einde bij biatlon

Botn skiede solo over de streep, wees naar de hemel en richtte zich tot de overleden Bakken. "Sivert, we hebben het geflikt!", schreeuwde de Noor in de camera. Het zorgde voor emotionele beelden.

Beelden: HBO Max/Eurosport

"De afgelopen anderhalve maand heeft hij iets meegemaakt wat niemand van ons kan bevatten. Wat hij heeft bereikt, is een van de grootste prestaties die we ooit in de Noorse wintersport hebben gezien", sprak vijfvoudig olympisch kampioen Johannes Thinges Bø bij NRK.

Hartverwarmende boodschap van Botn

"Ik begon aan de laatste ronde en beleefde een ware emotionele achtbaan. Het was echt bijzonder. Toen ik de finishlijn overschreed en zag dat er een 1 naast mijn naam stond, brak ik even", bekende Botn na afloop.

De hele laatste ronde spookte Bakken door zijn hoofd. "Ik dacht aan het hele jaar, dat we elke dag samen trainden. Dit waren zulke duidelijke doelen voor ons beiden", vervolgde de winnaar. "Ik had het gevoel dat ik de hele laatste ronde met hem meeging. Dus ik hoop dat hij heeft gekeken."

Bij zijn vriendin Karoline Simpson-Larsen overheerste een trots gevoel. "Gefeliciteerd met het olympisch goud, het is dik verdiend. Dat je dit na de moeilijke afgelopen maanden hebt kunnen bereiken, is buitengewoon indrukwekkend."

