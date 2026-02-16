Vlak voor de olympische sprint bij het biatlon kreeg het Duitse team te maken met een flinke tegenvaller. Gezondheidsklachten die in verband worden gebracht met het eten van hamburgers eerder deze week, zorgden ervoor dat een vaste waarde zich op het laatste moment moest afmelden.

Het gaat om Janina Hettich-Walz. De 29-jarige Duitse biatlete moest kort voor de start afhaken voor de sprint. Via Instagram liet ze weten dat ze de afgelopen dagen kampte met maagproblemen. "Hoewel ik me vandaag beter voel, komt de sprint helaas te vroeg. Het was een moeilijke beslissing, maar gezondheid gaat voor alles."

Maagproblemen

Door haar afmelding mist Hettich-Walz automatisch ook de achtervolging. Dat is extra zuur, omdat ze eerder bij haar olympisch debuut in het individuele nummer nog knap als achtste eindigde. Haar Teamarts gaf uitleg over de situatie. "Ze kan niet deelnemen door aanhoudende maagproblemen. Dat moet ook worden gezien in combinatie met de hoogte hier in Antholz, ongeveer 1600 meter." In overleg met coaches en medische staf werd besloten geen risico te nemen met het oog op latere onderdelen, zoals de estafette en mogelijk de massastart.

Volgens het Duitse medium Bild werden meerdere sporters ziek na het eten van hamburgers vorige week in het hotel, kort na de individuele wedstrijd. Ook teamgenote Vanessa Voigt kampte met klachten. Zij startte wel in de sprint, maar bleef steken op een twaalfde plaats. Opvallend is dat ook de Tsjechische biatlete Jessica Jislová met vergelijkbare problemen kampte en zich eveneens moest terugtrekken. Beide teams verbleven tijdens de Winterspelen in Italië in hetzelfde hotel. Opvallend is dat de Duitse delegatie een eigen kok had meegenomen naar Italië om de voeding van de sporters strikt te controleren. Dat kon dit incident echter niet voorkomen.

Veelbesproken biatleet

Bij het biatlon stond ook Sturla Holm Laegreid volop in de schijnwerpers. De Noor zorgde eerder deze Spelen voor opschudding door na het winnen van zijn eerste bronzen medaille live op televisie toe te geven dat hij was vreemdgegaan. Die emotionele bekentenis leidde tot flinke kritiek en maakte hem dagenlang onderwerp van gesprek.

Sportief liet Laegreid zich daar echter niet door uit het veld slaan. In de sprint bleef hij ijskoud op de schietbaan, werkte hij zijn serie foutloos af en knokte hij zich in de slotfase opnieuw naar het podium. Het leverde hem wéér brons op. "Het is leuk om een medaille te winnen", zei hij bij de Noorse omroep NRK. "Ik probeer me niet te laten beïnvloeden. Ik ben tevreden met wat ik vandaag heb bereikt, ondanks de omstandigheden."