Nog maar een paar dagen geleden stond Sturla Holm Laegreid wereldwijd in de schijnwerpers vanwege een emotionele bekentenis over zijn privéleven. De Noor gaf live op televisie toe dat hij was vreemdgegaan, wat hem op flinke kritiek kwam te staan. In Italië liet hij vrijdag echter weer zien in goede vorm te verkeren: Laegreid pakte opnieuw brons op de Winterspelen.

In de sprint bleef de 28-jarige Noor ijskoud op de schietbaan en hield hij het hoofd koel in een zenuwslopende slotfase. "Het is leuk om een medaille te winnen", reageerde hij na afloop bij de Noorse omroep NRK. Ondanks de onrust van de afgelopen dagen probeerde hij de focus op de wedstrijd te houden. "Ik probeer me niet te laten beïnvloeden. Ik ben tevreden met wat ik vandaag heb bereikt, ondanks de omstandigheden."

Spannende ontknoping en opvallende onthulling

De verschillen waren minimaal. Laegreid schoot foutloos en knokte zich in de laatste meters terug in de strijd om het podium. Uiteindelijk hield hij de Fransman Émilien Jacquelin met slechts 0,2 seconde achter zich. Landgenoot Vetle Sjastad Christiansen pakte zilver, terwijl het goud overtuigend naar Quentin Fillon Maillet ging. Fillon Maillet maakte vooral op de ski’s het verschil en was zestien seconden sneller dan de rest. Daarmee moest Noorwegen dit keer genoegen nemen met zilver en brons, waar eerder deze Spelen nog goud werd gepakt.

Ook winnaar Fillon Maillet had na afloop nog persoonlijk nieuws te delen. De Fransman, die overtuigend goud pakte in de sprint, gebruikte zijn moment in de schijnwerpers voor een bijzondere aankondiging. "Ik wil iets vertellen. Mijn vriendin en ik verwachten binnenkort een kind. Deze medaille is voor hen."

Mentale knop om

Voor Laegreid draaide het na afloop niet alleen om zijn bronsen plak, maar vooral om de manier waarmee hij met alle hectiek is omgegaan. "Ik probeer niet zozeer aan de resultaten te denken, maar vooral aan de uitvoering. Het is misschien wel belangrijker dan ooit om gewoon in het moment te zijn en andere gedachten niet toe te laten."

Ex laat van zich horen na openbare bekentenis

De onrust rond zijn naam is daarmee echter nog niet verdwenen. Via de Noorse krant VG reageerde zijn ex-vriendin voor het eerst op de veelbesproken bekentenis. "Ik heb er niet voor gekozen om in deze positie terecht te komen. Het doet pijn dit allemaal mee te maken", liet ze weten.

Ze gaf aan dat vergeving lastig is, ondanks de publieke liefdesverklaring van Laegreid. De biatleet bood inmiddels zijn excuses aan en erkende dat het 'misschien egoïstisch' was om zijn onthulling live op televisie te doen.