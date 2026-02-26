De Olympische Spelen hebben voor meervoudig kampioene Federica Brignone een vervelend staartje gekregen. De Italiaanse, die al indruk maakte met haar razendsnelle rentree na een vreselijke blessure, heeft nog altijd veel pijn. Daarom twijfelt ze zelfs om te stoppen.

Brignone maakte in eigen land haar carrière compleet op de Olympische Spelen. Op 35-jarige leeftijd pakte ze zowel het goud op de Super G als op de Reuzenslalom. En dat bij alweer haar vijfde deelname aan het grootste wintersportevenement ter wereld.

Zware blessure

Wat het verhaal extra bijzonder maakte, is het rappe herstel van de skiester uit Milaan. In april 2025 brak ze namelijk haar scheen- en kuitbeen bij een horrorcrash. Tot overmaat van ramp scheurde ze ook nog een kruisband. Uiteindelijk maakte ze begin 2026 haar rentree en dat deed ze dus met verve.

Maar haar innerlijke wil om er bij te zijn op de Spelen in eigen land heeft mogelijk vervelende gevolgen. Inmiddels is Brignone afgereisd naar Andorra, om daar te trainen en zich voor te bereiden op de komende wedstrijden. Daar heeft ze echter nog altijd erg veel pijn.

'Ben de pijn zat'

"Als ik niet herstel, wordt het moeilijk om volgend jaar weer terug te keren", stelt Brignone in gesprek met La Gazzetta dello Sport. ""Ik wil nog niet stoppen, maar ik ben het zat om constant pijn te hebben en er niet mee om te kunnen gaan. De pijn is ondraaglijk."

Behandeling

Direct na de Spelen stond er een ingrijpende behandeling op de tweevoudig olympisch kampioene te wachten. "Ik heb drie dagen in het medisch centrum van Juventus doorgebracht", vertelt Brignone daarover. "Ik heb 24 uur feest gevierd met vrienden en ben daarna direct onderzocht. Ik heb de Olympische Spelen met verschillende problemen verlaten."

"Afgelopen maandag hebben ze vocht uit mijn knie gehaald. Daarna is mijn knie volgespoten met hyaluronzuur", aldus Brignone. Maar de fysieke situatie is nog niet opgelost: "Ik hoopte me beter te voelen, maar ik heb het nog steeds moeilijk: ik heb veel pijn en kan moeilijk skiën."

Toekomst

Over haar toekomst tast ze voorlopig nog in het duister. "Skiën mag voor mij geen marteling zijn. Als het niet snel beter gaat, wordt het lastig om volgend jaar terug te keren. Ik weet dat ik blijvende schade heb opgelopen en dat ik ermee zal moeten leven. Mijn lichaam went aan alles en zal met de jaren verbeteren, maar de blessure is levenslang", zo besluit Brignone.