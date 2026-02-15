Gastland Italië heeft halverwege de Winterspelen in Milaan en Cortina al meer medailles dan ooit gewonnen. Dankzij de gouden medailles van skiester Federica Brignone (reuzenslalom) en biatlete Lisa Vittozzi (10 kilometer achtervolging) op zondag is de oogst nog voor de start van de tweede week al 22 medailles: acht keer gouden, vier zilveren plakken en ook nog tien bronzen medailles.

Het oude record stond op twintig medailles (zeven keer goud, vijf keer zilver en acht keer brons), behaald tijdens de Winterspelen van Lillehammer in 1994. Het record overtreft ook de verwachtingen van het Italiaanse Olympisch Comité, dat op de Winterspelen in eigen land had ingezet op negentien medailles. In de medaillespiegel van Milaan-Cortina staat Italië tweede achter Noorwegen.

Eerste biatlongoud ooit

Lisa Vittozzi heeft Italië de eerste olympische gouden medaille ooit bezorgd in de biatlon. De 31-jarige Vittozzi veroverde het historische goud op de 10 kilometer achtervolging. Ze had ruim 28 seconden voorsprong op de Noorse Maren Kirkeeide, die het zilver won. Het brons ging naar de Finse Suvi Minkkinen, die als derde over de finish gleed op ruim 34 seconden van de winnares.

Vittozzi schoot foutloos in haar race, terwijl Kirkeeide drie keer miste bij het schieten en om die reden drie strafrondjes moest langlaufen. "Fantastisch om te winnen met mijn familie en vrienden erbij. Ik heb even tijd nodig om te beseffen wat ik heb gepresteerd", zei de Italiaanse, die in 2024 de algemene wereldbeker won en wereldkampioene op de 15 kilometer werd, maar het vorige seizoen moest overslaan door hardnekkige rugproblemen.

Meer medailles op komst

Italië is nog lang niet klaar op de Spelen. Onder meer in het shorttrack (Arianna Fontana) en langebaanschaatsen (mass start met bijvoorbeeld Francesca Lollobrigida en Andrea Giovannini) liggen meer medailles in het verschiet voor het gastland. Daarnaast hebben veel atleten voor eigen publiek al voor stunts en verrassingen gezorgd, zoals Vittozzi zondag.