Skiester Federica Brignone heeft haar olympische wonder nog meer kracht bijgezet door voor de tweede keer goud te pakken. De Italiaanse, die kort geleden nog zwaar geblesseerd was, toonde zich ook de sterkste op de reuzenslalom.

Op het verraderlijk lastige parcours startte Brignone met de wetenschap al een gouden plak op zak te hebben. Bovendien is de reuzenslalom haar grote specialiteit. Drie dagen geleden pakte ze ook al de winst op de Super G. Extra knap omdat de 35-jarige atlete pas in januari terugkeerde na onder meer een dubbele beenbreuk.

Zware blessures

Het was lang nog maar de vraag of Brignone wel aan de Spelen zou kunnen deelnemen. In april vorig jaar liep de geboren Milanese meerdere beenbreuken en zware knieblessures op bij een harde crash tijdens de nationale kampioenschappen. De skiester raakte net op tijd fit en de rest is inmiddels geschiedenis.

De 35-jarige regerend wereldkampioene had na de eerste manche een voorsprong van 34 honderdsten van een seconde. In de tweede manche bouwde ze haar voorsprong verder uit tot 62 honderdsten. De Zweedse titelverdedigster Sara Hector en de Noorse Thea Stjernesund grepen met exact dezelfde tijd het zilver. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, de olympisch kampioene van 2018, moest genoegen nemen met de elfde plaats.

Ervaring

Het parcours leek ogenschijnlijk vrij eenvoudig, maar niets was minder waar. Een aantal passages was slecht zichtbaar, waardoor het maken van een fout in een klein hoekje zat. Vooral de ervaring en technische kennis van Brignone, ze kent de piste op haar duimpje, bezorgden haar uiteindelijk de winst.

Braziliaan

De reuzenslalom is deze Olympische Spelen dus dé plek waar sprookjes plaatsvinden. Bij de mannen werd de race gewonnen door de Braziliaan Lucas Pinheiro Braathen. Dat was een historisch moment. Met zijn gouden medaille bezorgde de Zuid-Amerikaanse skiër, die geboren is in Noorwegen, niet alleen zijn land, maar ook zijn gehele continent de eerste olympische titel ooit.