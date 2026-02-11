Ireen Wüst is nog altijd de eerste en enige olympiër met individuele gouden medailles op vijf opeenvolgende Olympische Spelen, maar de Nederlandse zag dinsdag Arianna Fontana een misschien wel nog knapper record pakken. De Italiaanse shorttrackster won met haar land de mixed relay en zette zichzelf daarmee in de geschiedenisboeken.

Fontana heeft een ongekende prestatie geleverd: ze is de eerste vrouwelijke atleet die op zes verschillende Winterspelen medailles heeft gewonnen. Dinsdag pakte ze goud met de Italiaanse gemengde estafetteploeg. En dat is nog maar het begin. Na de openingsdag van het shorttracktoernooi hoopt ze op de individuele nummers én de vrouwenrelay haar immense aantal olympische medailles verder aan te vullen.

Prijzenkast vol

Met deze spectaculaire overwinning is Fontana nu drievoudig olympisch kampioene. Eerder veroverde ze al goud op de 500 meter in Pyeongchang 2018 en Beijing 2022. Haar indrukwekkende prijzenkast telt daarnaast vier zilveren medailles (Sochi 2014, Pyeongchang 2018 en Beijing 2022) en maar liefst vijf bronzen plakken. Het record van Wüst blijft dus nog wel even staan, al kan Fontana op haar 35ste wel op drie opeenvolgende gouden individuele medailles komen.

Olympische records

De allereerste atleet die op zes Winterspelen medailles wist te winnen, was de Italiaanse rodelaar Armin Zöggeler, die van 1994 tot 2014 op elke Spelen eremetaal pakte. De Duitse amazone Isabell Werth spant de kroon wat betreft het totale aantal medailles: zij won goud op alle zeven Spelen waaraan ze deelnam (1992, 1996, 2000, 2008, 2016, 2020 en 2024).

Fontana absolute legende

De 35-jarige Fontana heeft ook een bizarre reeks van 17 medailles op Wereldkampioenschappen shorttrack en is maar liefst 25-voudig Europees kampioene. In totaal heeft ze in haar glansrijke carrière 29 gouden, 24 zilveren en 22 bronzen medailles verzameld op Olympische Spelen, Wereld- en Europese kampioenschappen.