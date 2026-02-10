Langlaufer Johannes Høsflot Klaebo heeft zijn tweede gouden medaille van de Olympische Winterspelen in Milaan gewonnen. Het is voor de 29-jarige Noor al het zevende goud van zijn carrière en dat betekent slecht nieuws voor het inmiddels gestopte schaatsicoon Ireen Wüst.

Wüst was de op drie na succesvolste olympiër ooit op de Winterspelen, maar door de gouden medaille van Klaebo is ze een plekje gezakt op die ranglijst. De Noorse langlaufer was dinsdag de beste op de sprint, een individuele race over 1,5 kilometer. Hij troefde de Amerikaan Ben Ogden en zijn landgenoot Oskar Opstad Vike af.

Klaebo passeert Wüst

Voor Klaebo betekende het zijn tweede gouden plak van deze Winterspelen nadat hij eerder al de beste was op de 20 kilometer skiatlon. en zijn zevende in totaal, want in 2018 pakte hij drie olympische titels en vier jaar geleden was hij de beste op twee onderdelen. De Noor pakte in 2022 ook één keer zilver en één keer brons. Met zijn zeven gouden plakken heeft Klaebo er nu eentje meer dan Wüst.

De ex-topschaatsster is met zes keer goud, vijfmaal zilver en twee bronzen medailles wel nog altijd de succesvolste Nederlandse olympiër op de Winterspelen. Wüst is ook nog eens de enige sporter die op vijf opeenvolgende Spelen een individuele gouden medaille pakte. Het schaatsicoon zette na de vorige Spelen in Beijing een punt achter haar loopbaan. In China was ze de sterkste op de 1500 meter.

Langlauflegende

Klaebo heeft overigens de kans om op deze Spelen direct de succesvolste winterolympiër ooit te worden, want hij komt nog in actie op vier andere onderdelen. Met twee gouden medailles zou hij zijn landgenoten Marit Bjørgen (langlaufen), Ole Einar Bjørndalen (biatlon) en Bjørn Dæhlie (langlaufen) passeren. Zij pakten tijdens hun loopbaan allemaal acht keer goud.

De 29-jarige Klaebo heeft inmiddels een prijzenkast om u tegen te zeggen, want naast zijn succes op de Olympische Winterspelen verzamelde hij ook al flink wat medailles op WK's. Hij pakte al vijftien wereldtitels, twee zilveren medailles en één bronzen plak.