Jutta Leerdam kende een geweldige Winterspelen met goud op de 1000 meter en een zilveren plak op de 500 meter. De topschaatsster werd de afgelopen tijd in het buitenland vaak aangekondigd als 'de verloofde van Jake Paul', maar na haar successen in Milaan doet de Amerikaanse influencer een opvallende oproep.

Leerdam was voor haar relatie met Paul al een bekendheid, maar haar status is met name in het buitenland de afgelopen jaren flink gegroeid. De topschaatsster staat steeds vaker op de voorpagina's van buitenlandse media. Leerdam wordt echter meestal niet bij haar eigen naam genoemd, want bij de pers uit andere landen stond ze tot de Winterspelen vooral bekend als 'de verloofde van Jake Paul'.

Daar is de afgelopen weken in Milaan al een beetje verandering ingekomen door de prestaties van de schaatsster. Leerdam kroonde zich na een geweldige ontknoping tot olympisch kampioene op 'haar' 1000 meter. Daarmee pakte ze de enige grote prijs die nog ontbrak op haar palmares. Die gouden plak gaf haar vleugels, want zondag greep Leerdam ook het zilver op de 500 meter.

Leerdam is daarmee een van de grote sterren van het schaatstoernooi en dat verleidt Paul ertoe om een bijzondere oproep te doen via TikTok. Hij neemt zijn verloofde in een video op de schouders, terwijl ze haar twee medailles om de nek heeft hangen. "Vanaf nu mogen jullie me de verloofde van Jutta Leerdam noemen", schrijft de boksende influencer bij de video.

Leerdam en Paul vertrokken uit Milaan

De twee hebben inmiddels overigens Milaan verlaten. Het lijkt er in de video op dat ze dat met een privéjet hebben gedaan. Leerdam zou voor haar zilveren plak nog gehuldigd worden in het TeamNL Huis, maar meldde zich af voor het feest vanwege ziekte en later werd duidelijk dat de huldiging niet op een ander moment plaats gaat vinden.

De topschaatsster voelde zich al in aanloop naar de 500 meter niet helemaal fit, maar slaagde er dus toch in om achter Femke Kok naar de tweede tijd te rijden. Leerdam gaf dinsdag nog een update waarin ze vertelde dat haar situatie juist