Femke Kok gaat het ineens een stuk moeilijker krijgen op 'haar' 500 meter tijdens de Olympisch Spelen in Milaan. Dat is de conclusie van schaatsicoon Marianne Timmer na het zien van de 1000 meter. Haar grote concurrente wordt Jutta Leerdam, zoveel lijkt volgens haar wel duidelijk na de zinderende race van maandag. Kok moet oppassen.

Lang leek Erin Jackson, de Amerikaanse die vier jaar geleden goud won op de 500 meter, de grote concurrent voor Kok. De 25-jarige Nederlandse is echter al ruim een jaar ongeslagen op de korte sprint en dus lijkt ze in Milaan zondag 15 februari 'alleen nog maar' het goud op te hoeven halen. Maar Leerdam meldde zich met een razendsnelle opening en snelle ronde op de 1000 meter als 'kaper op de kust' voor Kok. "Gaat Jutta nu ook een bedreiging vormen voor Femke op de 500 meter?", is de vraag die Timmer voorgelegd krijgt in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud.

'Dat is wel zorgelijk voor Femke'

De specialiste van weleer is diep onder de indruk van de opening van Leerdam en denkt zeker te weten van wel. "Jutta reed een rondje van 26,1 seconden, Femke reed 26,4. Dat is drie tienden verschil en die kan Jutta verliezen op de opening. Dat gaat nog heel spannend worden als ze het op haar heupen krijgt. Als alles bij Jutta helemaal perfect valt... Dat rondje is wel echt mega hard. Femke heeft oppermachtige 500 meters laten zien, maar dit... Al je kijkt naar de rondetijden, dan kun je in principe een tiende harder op de 1000 dan op de 500, maar dit is wel zorgelijk voor Femke."

'Die beladenheid...'

De druk is op de 500 meter omgekeerd. Waar alle ogen tijdens de 1000 meter op Leerdam waren gericht, zal op de 500 meter Kok in de schijnwerpers staan. "Voor een succesvolle Spelen zal Femke goud moeten pakken. Die beladenheid is voor Femke absoluut net zo hoog op de 500 meter als dat het voor Jutta was op de 1000 meter", weet Timmer zeker. Zondag 15 februari is de 500 meter voor vrouwen. Leerdam en Kok kunnen niet tegen elkaar loten in een rit.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.