De tranen liepen maandag over de wangen van Jake Paul nadat hij zijn verloofde Jutta Leerdam in Milaan olympisch kampioene op de 1000 meter zag worden. Uiteraard werd alles rond de Amerikaanse influencer gretig vastgelegd en daardoor viel het ook enkele mensen op dat Paul een wel erg prijzig horloge droeg.

Paul heeft sinds 2023 een relatie met Leerdam en de twee verloofden zich vorig jaar. Dus kon het niet anders dan dat de Amerikaan maandag op de tribunes zat tijdens de belangrijkste race uit het leven van zijn geliefde. Het eindigde uiteindelijk allemaal in een waar sprookje. Leerdam greep het goud en Paul had zijn emoties na afloop niet in bedwang. De tranen rolden over zijn wangen, iets dat ook bij zijn verloofde het geval was.

Als Paul ergens is dan zijn de camera's natuurlijk nooit ver weg en daar zorgt hij vaak ook zelf voor, want de Amerikaan werd tijdens de gouden race van Leerdam de hele tijd gefilmd door een zelf ingehuurde cameraman. Dat gaf hem dan ook de kans om direct na afloop een bijzondere video te delen waarop van heel dichtbij zijn emotionele reactie is vastgelegd.

Prijzig horloge

Waar de aandacht vooral gevestigd was op zijn tranen na afloop viel het enkele mensen ook op dat Paul een bijzonder prijzig horloge om zijn pols had zitten. Dat ontging ook het account Insane Luxury Life op Instagram niet. Op dat account worden foto's van beroemdheden met peperdure klokkies gedeeld. Daar zitten ook regelmatig sporters bij, want alleen al deze maand werden er plaatjes gepost van Cristiano Ronaldo, Roger Federer en Rafael Nadal.

Na de gouden race van Leerdam op de 1000 meter was het de beurt aan Paul. Hij bleek namelijk zeer zeldzaam horloge te dragen van het merk Richard Mille. Het uurwerk werd in de zomer van 2021 voor het eerst verkocht en kostte toen ongeveer 200.000 euro. Inmiddels zou de marktwaarde ervan liggen op zo'n 380.000 euro.