Wat begon met een pijnlijke misser in de korte kür, eindigde in olympische glorie voor Riku Miura en Ryuichi Kihara. Bij het paarrijden in Milaan herstelde het Japanse duo zich op indrukwekkende wijze en pakte het met een wereldrecord alsnog de olympische titel.

Na de korte kür stonden Miura en Kihara slechts vijfde. Een mislukte lift kostte hen kostbare punten en leek de titelambities flink te schaden. De tweevoudig wereldkampioenen van 2023 en 2025 wisten dat ze in de vrije kür alles moesten geven om nog kans te maken op goud.

Wereldrecord levert Japan goud op

Dat deden ze ook. Op de muziek uit 'Gladiator' leverden ze een foutloze en krachtige uitvoering af. Drievoudige sprongen, stabiele worpen en perfecte lifts volgden elkaar in rap tempo op. De jury beloonde het optreden met 158,13 punten, een score goed voor een wereldrecord én waarmee het duo alsnog naar de eerste plaats sprong.

Met die sensationele vrije kür schreven Miura en Kihara bovendien geschiedenis voor Japan, dat nog nooit eerder olympisch goud won bij het paarrijden. De leiders na de korte kür, het Duitse paar Minerva Hase en Nikita Volodin, konden de druk niet weerstaan; Hase ging twee keer in de fout en het duo zakte terug naar het brons. Het zilver ging naar Anastasiia Metelkina en Luka Berulava, die Georgië daarmee de allereerste wintermedaille ooit bezorgden. Voor de titelverdedigers Sui Wenjing en Han Cong liep het uit op een teleurstelling. Het Chinese koppel, dat in Beijing nog goud won, maakte fouten in de vrije kür en eindigde als vijfde.

Kunstschaatser leeft zijn droom

Eerder deze week beleefde ook kunstschaatser Mikhail Shaidorov een onvergetelijke week. De 21-jarige Kazach kroonde zich verrassend tot olympisch kampioen bij de mannen en leeft sindsdien in een roes. "Ik heb al twee dagen niet geslapen", vertelde hij na zijn sensationele zege. "Misschien twee uur in totaal. Alles is één grote adrenalinegolf." Na zijn vrije kür nam hij plaats in de hot seat en zag hij tot zijn eigen verbazing zijn naam bovenaan blijven staan, mede doordat topfavoriet Ilia Malinin meerdere fouten maakte.

De ontlading was enorm. "Ik kan nog steeds niet beschrijven wat er is gebeurd", zei Shaidorov vol ongeloof. Met zijn overwinning schreef hij geschiedenis, want nooit eerder won Kazachstan olympisch goud in het kunstschaatsen. In zijn thuisland bleven supporters tot diep in de nacht wakker om hem te volgen en zelfs de president kondigde een nationale onderscheiding aan.