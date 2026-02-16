Mikhail Shaidorov beleeft de meest bizarre dagen van zijn leven. De 21-jarige Kazach kroonde zich vrijdag in Milaan verrassend tot olympisch kampioen kunstschaatsen bij de mannen, terwijl vooraf vrijwel niemand hem als favoriet aanwees. Zelf kan hij het nog altijd amper bevatten én slapen lukt hem al helemaal niet.

"Ik heb al twee dagen niet geslapen", vertelde Shaidorov na zijn sensationele overwinning. "Misschien twee uur in totaal. Alles is één grote adrenalinegolf." Na zijn sterke vrije kür moest hij plaatsnemen in de hot seat, wachtend op de scores van de concurrentie. Tot zijn eigen verbazing bleef zijn naam bovenaan staan.

De grote favoriet voor het goud ging onderuit. De Amerikaan Ilia Malinin maakte meerdere fouten in zijn vrije kür en viel daardoor ver terug in het klassement. Shaidorov bleef zodoende verrassend bovenaan staan, iets wat vooraf bijna niemand had verwacht.

'Ik kan nog steeds niet beschrijven wat er is gebeurd'

De ontlading bij de Kazach was enorm. "Ik kan nog steeds niet beschrijven wat er is gebeurd", zei hij vol ongeloof. "De afgelopen dagen waren vol adrenaline. Ik ben trots op mezelf, maar vooral trots op mijn land." Met zijn zege schreef hij geschiedenis: nooit eerder won Kazachstan olympisch goud in het kunstschaatsen.

In zijn thuisland bleven supporters tot diep in de nacht wakker om zijn optreden te volgen. "Ik ben iedereen dankbaar die de hele nacht is opgebleven om mij te steunen", bedankte Shaidorov zijn fans. De felicitaties stroomden binnen, zelfs vanuit de hoogste politieke kringen. De president van Kazachstan liet weten hem een nationale onderscheiding toe te kennen.

Grootste winnaar

Na afloop toonde Shaidorov zich een groot winnaar door zijn concurrenten te benoemen. De Kazach sprak openlijk zijn steun uit voor Malinin, die als topfavoriet naast het goud greep. "Toen hij schaatste, had ik gemengde gevoelens", blikte hij terug. "Ik maakte me zorgen om iedereen die na mij moest. Ik weet hoe lang en zwaar de weg naar deze Spelen is.”"Volgens Shaidorov is de kunstschaatswereld één grote familie. "We ontwikkelen de sport samen en blijven dat doen."

Dat zijn titel volledig uit de lucht kwam vallen, is overigens niet helemaal waar. Shaidorov werd in 2022 al vice-wereldkampioen bij de junioren en pakte vorig jaar zilver op het WK bij de senioren. De progressie was zichtbaar, maar dat het in Milaan al tot olympisch goud zou leiden, had vrijwel niemand voorspeld.

Gouden medaille raakt niet uit zijn zicht

Sinds vrijdag wijkt hij nauwelijks van de zijde van zijn medaille. "Ze is groot en erg zwaar", lachte hij. "Ik heb hard gewerkt in mijn leven en veel getraind om dit moment te bereiken, dus deze medaille is erg belangrijk." In Kazachstan krijgt vrijdag de 13e volgens bijgeloof vaak een negatieve lading, maar voor Shaidorov betekent die datum voortaan vooral één ding: goud. Voor de kersverse olympisch kampioen is het nu vooral hopen dat de adrenaline langzaam zakt, zodat hij zijn gouden roes eindelijk eens kan uitslapen.