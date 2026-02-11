Een grote rel in het kunstschaatsen is opgerakeld nu de Franse Guillaume Cizeron met zijn partner Laurence Fournier Beaudry op koers liggen voor een gouden medaille op de Olympische Spelen in Milaan. Beiden raakten verwikkeld in een pijnlijke breuk, waarbij misbruik werd gemeld.

Het Franse koppel leidt het klassement in het kunstschaatsen na hun ritmische dans op maandag. Dat is bijzonder aangezien Cizeron en Fournier Beaudry afgelopen november pas voor het eerst samen op het ijs stonden. Sindsdien hebben ze vier van de vijf toernooien gewonnen waaraan ze deelnamen, waaronder het EK in Sheffield.

Cizeron heeft al olympisch goud op zak. Hij won in Peking in 2022 samen met zijn toenmalige partner Gabriella Papadakis. Met haar schaatste de 31-jarige al vanaf jonge leeftijd en samen hadden ze ook al vijf wereldtitels gewonnen.

Pijnlijke breuk

Maar daarna volgde een pijnlijke breuk. Papadakis sprak van een 'ongebalanceerde' relatie met Cizeron en het voelde voor haar alsof hij haar 'in zijn greep had'. Ze beschuldigde hem van 'controlerend' en 'dwingend' gedrag. Volgens Cizeron was daar echter niks van waar. Hij bestempelde de woorden van zijn ex-partner als 'smaad' en 'valse informatie'. Hij spande daarom een rechtszaak aan tegen haar. Papadakis werd als gevolg van haar beschuldigingen ook ontslagen als analist bij het kunstschaatsen voor NBC.

Schorsing

Door de breuk tussen Papadakis en Cizeron werd Fournier Baudry snel de Franse nationaliteit toegekend. Zij kwam eerder uit voor Denemarken en Canada. Daar schaatste ze ook met een omstreden partner. De Candese Nikolaj Sorensen, die ook haar vriend is, werd afgelopen jaar voor zes jaar geschorst na een klacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag richting een Amerikaanse schaatscoach.

Sorensen ontkende de aantijgingen en Fournier Beaudry steunde haar vriend in zijn verdediging. "Ik ken hem door en door, 100 procent", zei ze over hem in een documentaire op Netflix. Die uitspraak werd vervolgens bekritiseerd. Er werd een anonieme klacht ingediend dat de woorden van de kunstschaatsster 'een gevaarlijke omgeving creëren voor schaatsers die misbruik melden'.

Woensdagavond komen Cizeron en Fournier Beaudry opnieuw in actie op de Winterspelen met de vrije kür. Die score wordt gecombineerd met die van de ritmische dans in de strijd om de medailles.