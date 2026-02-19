Als Jens van 't Wout nog geen bekende Nederlander was, dan is hij het nu na deze geweldige Olympische Spelen. De in Canada geboren shorttracker viel na de openingsceremonie in San Siro nog door de mand met zijn voetbalkennis en wordt daardoor nog even in het ootje genomen.

De openingsceremonie van de Olympische Spelen in Milaan werd gehouden in het voetbalstadion San Siro, de plek waar Nederlanders als Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard furore maakten. Gevraagd naar die namen en het beroemde stadion, moest Van 't Wout een antwoord schuldig blijven: hij kende hen namelijk niet.

Videoboodschap

Dat was Frank Evenblij, bekende presentator van onder meer Bureau Sport, was dit niet vergeten. Nadat Van 't Wout twee keer goud en een keer brons pakte op de Olympische Spelen, werd hij door Evenblij geïnterviewd voor het legendarische stadion in Milaan. Het tweetal lachte samen om het foutje van Van 't Wout. "Ik ken de oudere spelers niet. Van Persie en Cruijff natuurlijk wel", bekent de shorttracksensatie.

Evenblij heeft toch nog een kleine verrassing voor Van 't Wout in petto. De presentator liet Gullit namelijk een videoboodschap opnemen voor de olympisch kampioen, waarin hij hem feliciteerde met zijn fantastische prestaties. "Dat was dus Marco van Basten", test Evenblij. "Oh dat is hem gewoon", trapt Van 't Wout er vol in, gevolgd door hard gelach van beide heren.

Evenblij eindigt echter wel op een serieuze toon, want hij heeft een cadeau meegebracht voor Van 't Wout. "Van Basten, Gullit en Rijkaard waren de drie legendes van Milaan. Maar gezien wat jij gepresteerd hebt, wil ik jou dit cadeau geven." Het is een shirt van AC Milan, met achterop Van 't Wout en rugnummer vier. "Omdat jij nu de vierde legende van Milaan bent." Van 't Wout straalt van oor tot oor. "Echt heel vet."