Het zijn niet de Olympische Winterspelen van schaatskoppel Joep Wennemars en Suzanne Schulting geworden. De twee kenden de nodige pech. Het verhaal van Wennemars is bekend, maar donderdagavond ging zijn vriendin ook nog eens onderuit bij het shorttrack. Tot frustratie bij de topschaatser zelf.

Vol vertrouwen togen Wennemars en Schulting naar Milaan. De zoon van schaatsicoon Erben was de grote winnaar van het olympisch kwalificatietoernooi, waar hij drie tickets greep voor de Winterspelen. Eenmaal aangekomen in Italië liep alles in de soep. Het begon met de 1000 meter, waarbij hij gehinderd werd op de kruising. Wennemars liep daardoor een medaille mis.

Hij was uit op revanche op de 500 en 1500 meter. Op die eerste afstand kon Wennemars geen potten breken, maar op de schaatsmijl dook hij onder het olympische record van Kjeld Nuis. Die kwam later met Zhongyan Ning en Jordan Stolz nog in actie. Dat drietal reed sneller en dus werd Wennemars vierde. Net buiten het podium dus.

Valpartij van Schulting

Daarmee zaten zijn Olympische Spelen erop. Toch bleef Wennemars nog even in Milaan, om zijn vriendin te supporten. Die stapte na haar 1000 meter op de langebaan over naar het shorttrack, waar ze drie olympische titels heeft gewonnen. Vrijdag reed Schulting haar enige afstand op de Winterspelen. Echter ging het in de halve finale van de 1500 meter gruwelijk mis. Schulting kwam ten val en dat zorgde voor ontgoocheling bij haar vriend.

Schulting had haar zinnen gezet op een medaille, maar bleef met lege handen achter. In haar halve finale kwam ook tweevoudig olympisch kampioene Xandra Velzeboer ten val. De twee waren het er over eens: het ijs in de shorttrackhal was ruk. "Ik viel uit het niets, ik brak gewoon weg op mijn linkerschaats en that's it", concludeerde Schulting na afloop. "Het zijn hele lange Spelen geweest. Ik ben trots en teleurgesteld."

Bijzondere terugkeer

Toch voelde het voor Schulting als thuiskomen. "Ik vond het zo fijn om weer gewoon te kunnen shorttracken. Ik dacht van de zomer dat ik dat nooit meer kon", zei ze met tranen in haar ogen over haar enkelbreuk opgelopen bij een val op de WK van 2024, waardoor ze zich ook meer ging richten op de langebaan. Ze gaf toe dat ze al een beetje afscheid had genomen van het shorttrack. "Dat ik dit nu weer kan hier, daar ben ik heel blij mee."