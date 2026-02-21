Suzanne Schulting beleefde een chaotische rentree in het shorttrack tijdens de Olympische Spelen in Milaan. Op de 1500 meter kwam vrijdagavond bijna iedereen ten val. De drievoudig olympisch kampioene wees met een beschuldigende vinger naar de oorzaak. "Het is gewoon heel zuur."

Shorttrackkampioene Schulting maakte twee jaar geleden noodgedwongen de overstap naar de langebaan, maar vrijdag maakte ze in Milaan haar rentree op die discipline. Maar in de halve finale van de 1500 meter ging het helemaal mis. Bij een inhaalactie ging ze onderuit.

"Ik wilde een actie buitenom opzetten en ik brak weg, uit het niets", legt Schulting uit bij NOS. "Ik voelde me heel sterk. Toen ik die actie aanging voelde ik dat ik er vol voor kon gaan." Ze moest ook wel wat risico nemen. Schulting zat op dat moment op de vijfde plek en de concurrentie was groot in de halve finale.

Bron: Eurosport/HBO Max

Risico

"Als je de finale wil halen moet je soms risico nemen", aldus Schulting. "Het was geen gemakkelijke finale met Courtney Sarault, Xandra (Velzeboer, red.) en Elisa Confortola." Maar ook zij gingen onderuit. Bij Velzeboer gebeurde dat zelfs zonder andere schaatsster in de buurt. "Je weet dat je er vol voor moet gaan en kan niet op halve kracht aan komen zetten. Dus ik kan mezelf niets verwijten."

'Het ijs brak gewoon'

"Het is gewoon heel zuur dat je op deze manier het ijs moet verlaten", vervolgt de 28-jarige. "Er zijn gewoon drie mensen gevallen die kandidaat waren om door te gaan naar de finale. Het ijs brak gewoon uit het niets weg."

Daar probeert Schulting een verklaring voor te geven. "Ik heb natuurlijk nog geen wedstrijden hierop gereden, wel getraind. De toplaag is wat zachter vanwege het kunstschaatsen op deze baan. Er zijn gewoon veel valpartijen en dat is gewoon wel lastig."

Veel valpartijen

Ook analist Jorien ter Mors sprak van problemen met het ijs. Door eerdere valpartijen in de kwartfinales waren er ook al wat scheuren ontstaan. Onder andere Michelle Velzeboer kwam in de kwartfinales ten val. De Poolse Kamila Sellier liep ernstige verwondingen op na een botsing.

Ook Xandra Velzeboer deed haar beklag over het ijs. "Er zat gewoon een gat in. Iedereen ging onderuit op die plek", zegt zij. Ze had het ook nog aangegeven bij de jury, maar dat had geen effect. Uiteindelijk moest genoegen nemen met de B-finale, daarin was ze wel het beste. "Ik had niks anders kunnen doen. Er zit een gat in het ijs. Daar kan ik niks aan doen. Maar dan kan ik er 's nachts ook niet wakker van liggen."

Frustratie Schulting

Schulting had gehoopt op meer bij haar rentree. "Ik was natuurlijk wel zenuwachtig maar had wel veel vertrouwen in mezelf. Ik was niet crazy dat ik het niet meer onder controle had. Dan is het wel echt heel frustrerend dat je zo uit de wedstrijd gaat. Ik had wel echt het geloof dat ik hier om de medailles ging meestrijden."