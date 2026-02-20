Joep Wennemars zal balen als een stekker over zijn Olympische Winterspelen. Hij had die veelbesproken kruising op de 1000 meter en op de 1500 meter eindigde hij op de slechtst mogelijke plek: vierde. Schaatsicoon Ireen Wüst gunt Wennemars in de toekomst meer succes, maar plaatst wel één kritische noot.

Wennemars werd gekoppeld aan de Italiaan Daniele Di Stefano, aan wie hij tijdens de race weinig had. Met een gunstigere loting had hij beter gepresteerd, dacht de nummer 4 van de 1500 meter. "Ik wist dat ik tegen een slechte tegenstander zou moeten rijden. Dat ik het alleen moest doen, daar had ik me ook op ingesteld, zo heb ik ook de wedstrijd gereden. En ik rij gewoon erg gewoon, maar ben vierde geworden...", verzuchtte hij na afloop.

Wust dacht dat de tijd van Wennemars minimaal genoeg was voor een medaille. "Ik wil even inhaken op dat alleen rijden. Een sprinter als Joep rijdt de meeste 1500 meters alleen", begint Wüst haar verhaal in de NOS Schaatspodcast. "Ikzelf vond dat helemaal niet erg. Al mijn grote titels haalde ik terwijl ik alleen reed. Als je helemaal in je focus en zone zit, dan heb je niet eens door wat je tegenstander doet", schetst ze.

Ireen Wüst wijst Joep Wennemars terecht

"Soms krijg je nog een lekkere kruising, maar ja: Jordan Stolz (tweede, red.) reed ook alleen. Het is het spelletje tegen de tijd", stelt de meervoudig olympisch kampioene. "Soms heb je mazzel met een ideale rit. Bijvoorbeeld Kjeld tegen Ning. Nu was het in zijn voordeel, maar Kjeld had ook mentaal kunnen knakken", aldus Wüst. "Femke Kok moet echt helemaal alleen rijden, maar die gaat het ook gewoon laten zien."

"Ik wil vooral zeggen dat Joep niet daaraan (de loting, red.) terug moet denken. Hij moet denken dat hij zich na die 1000 meter heeft laten zien en een fantastische 1500 meter heeft gereden. Daar moet hij supertrots op zijn", knoopt Wüst haar landgenoot in de oren.

Sebastian Timmerman, die het radioverslag deed, sloot zich aan bij die woorden. "Hij zal ook geen plezier in retrospectief aan deze Spelen gaan beleven. Maar ik hoop dat hij zich op een gegeven moment gaat realiseren dat hij iets heel moois heeft laten zien. Dat hij zichzelf niks kan verwijten. Hij reed sneller dan het olympisch record. Ja, er waren er drie beter, maar hij heeft de kans aangegrepen om zich te revancheren na die 1000 meter."